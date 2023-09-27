Развитие сетей: МегаФон о развитии в Мурманской области - скорости и покрытие выросли

27.09.2023, MForum.ru

МегаФон нарастил скорости и покрытие LTE в Мурманской области. По данным оператора доступ к мобильному интернету от МегаФон со скоростью до 40 Мбит/с получили более 40% жителей области. Модернизация сети в Мурманске позволила расширить зону покрытия сети LTE на 30%, нарастить доступные скорости в 13 районах города.

В частности, было смонтировано дополнительное оборудование на существующих объектах связи, проведен рефарминг в низкочастотном диапазоне (вероятно, 900 МГц), что и дало существенное расширение зоны покрытия. Улучшение качества работы сети ощутимо для абонентов компании в городах Североморск, Кировск, Апатиты, Полярные зори, в Кандалакше, Ковдоре, Заполярном, Снежногорске, Гаджиево, Оленегорске, Мончегорске и в ряде других.

В этом году мы модернизировали и построили более 200 базовых станций, расположенных в населенных пунктах, где проживает более 40% жителей области», — отметил Владимир Чуйко, директор МегаФона в Мурманской области.

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теги: МегаФон развитие сетей Мурманская область

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