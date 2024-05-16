Развитие сетей: МегаФон в Мурманской области - скорость интернета выросла в Мончегорске, Ковдоре, Кировске и Полярных зорях

MForum.ru
16.05.2024,
МегаФон сообщает об ускорении мобильного интернета в 4-х городах Мурманской области: Мончегорске, Ковдоре, Кировске и Полярных зорях. По данным компании, проведенные работы обеспечили ускорение передачи данных для владельцев смартфонов в среднем на 20%. Для этого технические специалисты оператора построили новые объекты связи. Зона покрытия новых объектов накрывает и участки автотрасс внутриобластного и федерального значения. Технические улучшения могут ощутить более 80 тысяч жителей области.
Мончегорск — крупный районный город с населением около 40 тысяч человек — находится на берегу озер Лумболка и Имандра в 115 км к югу от Мурманска. При проектировании новых телеком-объектов инженеры компании учитывали особенности горного ландшафта и городской застройки, поэтому установили антенно-мачтовые сооружения так, чтобы охватить максимальную территорию.
В Кировске был запущен дополнительный слой сети LTE. Поддерживается VoLTE, включая Большой Вудъявр и Кукисвумчорр.
В Полярных Зорях и в Ковдоре инженеры МегаФона модернизировали базовые станции, нарастив примерно на треть среднюю скорость передачи данных - примерно до 30 Мбит/с.
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теги: МегаФон развитие сетей Мурманская область
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