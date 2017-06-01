Это интересно: На Computex представлен прототип ноутбука с настольной Windows 10 на базе Snapdragon 835

MForum.ru
01.06.2017,
В конце 2016 года Qualcomm и Microsoft объявили о том, что в 2017 году будут представлен Windows-ноутбук построенный на базе системы-на-чипе Snapdragon 835. На Computex 2017 это концепция получила дальнейшее развитие. Microsoft и Qualcomm объявили о появлении списка компаний партнеров, которые будут выпускаться ноутбуки на базе Snapdragon 835, работающие под управлением настольной версии Windopws 10.
Новинки получат модемы Gigabit LTE и будут позиционироваться как «постоянно подключенные ПК». За счет компактности чипсета появится возможность установки более емких аккумуляторов (либо дополнительным модулей), а за счет энергоэффективности – их заряд будет расходоваться медленнее. В результате, по данным Qualcomm, время автономной работы от одной зарядки увеличится в 4…5 раз, относительно ноутбуков на базе традиционных аппаратных платформ. В режиме ожидания новинка, аналогично смартфонам, будет получать электронные письма и другую информацию с соответствующими уведомлениями. Поддержка LTE-сетей на ноутбуках на базе Snapdragon 835 реализована за счет технологии e-SIM (встроенная SIM-карта), а нужный тарифный план можно будет добавить прямо из Windows Store.
В рамках презентации была показана работа традиционных офисных приложений, таких как Excel, Word и PowerPoint. Также был проведен тест загрузки видео с YouTube, демонстрирующий скорость работы Gigabit LTE – видео 1080p загружалось со скоростью 370 Мбит/с , что позволил о загрузить ролик всего за 30 секунд. Отдельный акцент был сделан на использовании устаревших 32-битных приложений. В частности в рамках презентации были показаны установка и работа программы 7-Zip. Также была затронута тема виртуальной и дополненной реальности, однако без какой-либо конкретики. О планах по выпуску ноутбуков на базе Snapdragon 835 уже объявили Lenovo, HP и ASUS.
© Антон Печеровый,
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