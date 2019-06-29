Телеком: МегаФон и G-Core Labs объединяют возможности сетей CDN

MForum.ru

Телеком: МегаФон и G-Core Labs объединяют возможности сетей CDN

29.06.2019, MForum.ru

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МегаФон сообщает о запуске обновленного сервиса доставки контента (CDN) на базе объединения собственной инфраструктуры и сети CDN международного провайдера G-Core Labs. Как ожидается, это позволит в разы ускорить работу сайтов и доставку тяжелых медиа-файлов клиентов компании.

Клиенты МегаФона смогут развивать деятельность в сети интернет по всему миру благодаря сервису "МегаФон CDN" и глобальной сети G-Core Labs, а компания G-Core Labs договоренность дает возможность расширения инфраструктуры доставки контента в России, что повысит скорости доставки контента и оптимизирует пиковые нагрузки.

Идея сервиса МегаФон CDN состоит в том, чтобы гарантировать B2B-клиентам доставку их контента без буферизации и задержек даже при пиковых нагрузках на сеть. Среднее время отклика при использовании услуги CDN составляет не более 20 мс. Это позволяет снизить нагрузки на сервер-источник и каналы связи заказчика до 95%, утверждает оператор. Партнеры обещают клиентам выделенную техподдержку 24/7.

Среди клиентов: Юлмарт, Банк Открытие, Mail.ru Group, TVzavr и ряд других провайдеров контента. Доступ к сервису "МегаФон CDN" организован через личный кабинет на сайте компании.

Клиентам сервиса CDN также предлагается доступ к облачной медиаплатформе - она позволяет с нуля организовать трансляцию видео в форматах 4K, 3D и 360 градусов по всему миру (теле- и радиопередачи, спортивные трансляции, концерты и видеоблоги). Управление трансляцией осуществляется через личный кабинет, где также собрана вся необходимая статистика, позволяющая оценить качество трансляции.

пресс-релиз

Доставим контент раньше других: МегаФон и G-Core Labs объединяют возможности сетей доставки контента

Москва, Россия. 28 июня 2019. Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон запускает обновленный сервис CDN, объединяя возможности собственной инфраструктуры с сетью доставки контента международного провайдера облачных и edge-решений G-Core Labs. Партнёрство компаний позволит их клиентам в разы ускорять работу сайтов и доставку тяжёлых медиа-файлов конечным пользователям в России и по всему миру.

Благодаря соглашению между компаниями, клиенты МегаФона смогут эффективно развивать свою деятельность в сети интернет по всему миру благодаря сервису «МегаФон CDN», а G-Core Labs расширит инфраструктуру доставки контента в России.

Обновленный сервис «МегаФон CDN» (аббр. от англ. content delivery network, сеть доставки контента) гарантирует доставку контента без буферизации и задержек даже при пиковых нагрузках на сеть:среднее время отклика при использовании услуги CDN составляет не более 20 мс, что позволяет снижать нагрузки на сервер-источник и каналы связи заказчика до 95%. Сервисом предусмотрена выделенная техническая поддержка в формате 24/7/365. Уже сегодня сервисом пользуются ведущие брэнды: ритейлеры «Юлмарт», Банк Открытие, Mail.ru Group, онлайн кинотеатр TVzavr и другие крупные провайдеры контента. Клиенты МегаФона могут пользоваться данными услугами с помощью единого сервиса «МегаФон CDN», доступ к которому организован через личный кабинет на сайте компании.

Помимо СDN в рамках сотрудничества клиенты МегаФона также получают доступ к уникальной облачной медиаплатформе, позволяющей с нуля организовать трансляцию видео в форматах 4К, 3D и 3600 по всему миру (телепередачи, радио, спортивные матчи, рок-концерты, видеоблоги).

Управлять трансляцией позволяет личный кабинет, в котором помимо функционала для работы с видеопотоком собраны все необходимые статистические данные, позволяющие более широко оценить качество трансляции.

Клиенты МегаФона могут пользоваться данными услугами с помощью единого сервиса «МегаФон CDN», доступ к которому организован через личный кабинет на сайте компании.

«Услуга качественной и быстрой доставки конечному потребителю – интернет-пользователю – сегодня востребована в любой отрасли бизнеса, ведущего деятельность онлайн: компаний международного, национального или регионального масштабов в областях телекоммуникаций, финансов, e-commerce, средств массовой информации, разработки и дистрибьюции компьютерных игр и др. В сотрудничестве с G-Core Labs мы рады представить самый надежнейший способ доставки вашего важнейшего контента вашим потребителям», отмечает Александр Осипов, руководитель по инфраструктурным и облачным решениям МегаФона.

«Глобальная сеть G-Core Labs, представленная на всех континентах и вошедшая в книгу рекордов Гиннесса, позволит клиентам МегаФона наладить высокоэффективную работу в онлайн на любых мировых рынках, в т.ч. странах СНГ, Европы, Северной и Южной Америк, Ближнего Востока, Африки, Азии, Австралии и Океании. В свою очередь, благодаря возможностям МегаФона, лидирующая сеть которого представлена в каждом регионе России, G-Core Labs улучшает свою работу как с т.з. повышения скорости доставки контента внутри страны, так и оптимизации пиковых нагрузок», - отметил Михаил Шурыгин, генеральный директор G-Core Labs в России.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы обладаем наградой за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году мы первыми в России запустили 4G LTE, а с февраля 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году одни из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 238 527 станций, из них 98 111 станций в стандарте LTE. К концу 1 квартала 2019 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.

G-Core Labs – мировой облачный и edge-лидер в решениях по доставке контента, хостингу и безопасности для любого бизнеса со штаб-квартирой в Люксембурге, чья глобальная инфраструктура вошла в Книгу рекордов Гиннесса. G-Core Labs предоставляет широкий спектр услуг для клиентов любых отраслей, развивающих свой бизнес в онлайне. В числе сервисов компании – управляемый хостинг, сеть доставки контента (content delivery network (CDN)), передовая медиаплатформа для профессиональных трансляций и стриминга любой сложности, защита от DDoS-атак любого уровня, облачное хранение контента и др. G-Core Labs построил собственную глобальную инфраструктуру на всех континентах (более 100 нод в надёжных data-центрах уровня Tier 3) с лучшими показателями производительности CDN в Европе, России и СНГ.

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теги: телеком МегаФон CDN сервис доставки контента G-Core Labs

© Алексей Бойко, MForum.ru

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