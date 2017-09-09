LTE: T-Mobile, Nokia и Qualcomm достигли скорости загрузки данных 1.175 Гбит/с

09.09.2017, MForum.ru

T-Mobile, Nokia и Qualcomm достигли скорости загрузки данных 1.175 Гбит/с в лабораторном тестировании LTE Advanced - использовасть такая конфигурация: LTE-A 3CA 20+20+20 МГц, 12 одновременных потоков данных, 4х4 MIMO, 256QAM.

Для тесты был задействован модем Qualcomm с поддержкой Cat.18 (до 1.2 Гбит/c вниз).

В общем, технология рабочая, осталось операторам внедрять, с чем они вряд ли будут торопиться, учитывая необходимость смены антенн, а также нулевое проникновение устройств с поддержкой Cat.18.

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