LTE: T-Mobile, Nokia и Qualcomm достигли скорости загрузки данных 1.175 Гбит/с

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LTE: T-Mobile, Nokia и Qualcomm достигли скорости загрузки данных 1.175 Гбит/с

09.09.2017, MForum.ru

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T-Mobile, Nokia и Qualcomm достигли скорости загрузки данных 1.175 Гбит/с в лабораторном тестировании LTE Advanced - использовасть такая конфигурация: LTE-A 3CA 20+20+20 МГц, 12 одновременных потоков данных, 4х4 MIMO, 256QAM.

Для тесты был задействован модем Qualcomm с поддержкой Cat.18 (до 1.2 Гбит/c вниз).

В общем, технология рабочая, осталось операторам внедрять, с чем они вряд ли будут торопиться, учитывая необходимость смены антенн, а также нулевое проникновение устройств с поддержкой Cat.18.

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09.09.2017 19:14 От: Fractals

Такие цифры можно в Мбит/с уточнять?

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10.09.2017 00:44 От: ABloud
Fractals 09.09.2017 19:14:
Такие цифры можно в Мбит/с уточнять?

На 1024 умножить? Получится 1203 Мбит/c. Я не берусь переводить, поскольку не хочу изменять заявленную в оригинале цифру. Кто их знает, вдруг просто Мбит/c поделили на 1000, а не на 1024.

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На 1024 умножить? Получится 1203 Мбит/c. Я не берусь переводить, поскольку не хочу изменять заявленную в оригинале цифру. Кто их знает, вдруг просто Мбит/c поделили на 1000, а не на 1024.
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