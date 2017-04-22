LTE: Tele2 запустила 4G/LTE в Белгородской и Липецкой областях

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LTE: Tele2 запустила 4G/LTE в Белгородской и Липецкой областях

22.04.2017, MForum.ru

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По заявлению Tele2 покрытие 4G/LTE доступно уже 50% населения регионов. В частности, в Белгородской области услуги LTE доступны абонентам в Белгороде, Старом Осколе, Губкине. В Липецкой области в зоне покрытия - абоненты из Липецка и Ельца. Сети LTE построены в диапазоне 1800 МГц.

В рамках подготовки к запуску услуг LTE была проведена модернизация центров коммутации в регионах, развернут ряд новых базовых станций, заменено оборудование на действующих объектах. Сеть LTE построена на базе решений инфраструктуры компании Nokia Networks, как и сети 2G/3G. Это позволяет использовать единое решение для мониторинга и настройки сети.

Абонентам Белгородской и Липецкой областей предложены ТП "Мой Tele2", "Мой онлайн", "Мой онлайн+", "Мой разговор". В поездках по стране интернет тарифицируется, как в домашнем регионе. Плюс действует перенос остатков минут, SMS и трафика на следующий период.

Нетрудно насчитать 28 регионов присутствия Tele2 в России с сетями LTE: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Белгородской, Орловской, Омской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областях, в Чувашской Республике, республиках Карелии, Коми, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Формально компания Tele2 присутствует с LTE и в Калужской области, а также в Марий Эл, но компания не торопится добавлять эти регионы в список, пока покрытие в них охватывает меньшую часть населения. Похвальный подход.

© Алексей Бойко, MForum.ru

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