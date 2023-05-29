Развитие сетей: МТС обеспечила сплошное покрытие федеральной автотрассы М4 Дон от Москвы до Новороссийска

29.05.2023, MForum.ru

Работы проведены в 7 регионах: в Московской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. На сегодня 525 базовых станций МТС обеспечивают М4 сплошным покрытием, которое охватывает также населенные пункты с населением более 230 тысяч человек. Скорости в сети LTE на отдельных участках достигают 288 Мбит/с.

Со ссылкой на исследования Telecom Daily, МТС называет себя лидером по стабильности соединения, максимальной скорости мобильного интернета в канале к абоненту, а также одним из лидером по средним скоростям на протяжении всей трассы.

В 2022 году пассажиропоток на трассе М4 Дон вырос на 20% год к году. На отдельных территориях, где прекращено авиасообщение, поток вырос более, чем на 30%. Проведенные работы позволили сохранить или улучшить качество услуг, несмотря на рост трафика на 27%. Интересно, что около 65% интернет-трафика в пути приходится на развлекательный контент.

Оператор осуществлял проект в рамках сотрудничества с ГК "Автодор". Эта компания установила антенно-мачтовые сооружения, организовала подключение к ним энергии и подъезды. МТС разместила на этих объектах свою телеком-инфраструктуру.

Опыт МТС с трассой М4 Дон интересен. Такие проекты, как обеспечение связи вдоль автотрасс зачастую убыточны для российских операторов. Поэтому они ищут пути минимизации своих издержек, в том числе, за счет активного сотрудничества с другими участниками рынка и друг с другом. Особенно сложной стала задача развития связи вдоль автотрасс после ухода с российского рынка европейских поставщиков телеком-решений. И то, что развитие сетей продолжается - результат значительных, если не сказать, героических, усилий российских операторов.

Что до потребителей, то связь в дороге - дело важное, да и интернет в междугородних поездках давно перестал быть чьей-то прихотью и востребован всеми, как пассажирами, так и водителями транспортных средств.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МТС обеспечение покрытием автотрасс М4 Дон

--