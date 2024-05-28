Развитие сетей: МегаФон в Пермском крае - стирая "белые пятна" на автодорогах

MForum.ru
28.05.2024,
МегаФон сообщает, что обеспечил мобильной связью и интернетом участки автотрасс Кунгур-Соликамск, Барда-Куеда, Голдыри-Орда-Октябрьский. Задействовано новое телеком-оборудование, которое обеспечило покрытие суммарно около 70 км дорог края. Заказчик - министерство информационного развития и связи Пермского края.
Автотрасса протяженностью около 300 км ведет из Кунгура в Соликамск, самый северный город Пермского края. Покрытие обеспечено на 81 км, неподалеку от СНТ Березка, между Александровском и Яйвой, а также вблизи от поворота на деревню Троицк.
На автодороге Барда-Куеда можно воспользоваться услугами МегаФон в районе деревень Искильда и Новый Ашап.
Появилось покрытие на трассе Голдыри-Орда-Октябрьский, около сила Михино.
Всего оператор установил 7 BS на вышках высотой от 40 до 70 метров, что обеспечивает хорошее покрытие на прилегающей территории. Задействовано телеком-оборудование с поддержкой нескольких частотных диапазонов. По данным оператора, обеспечивается поддержка скоростей не менее 30 Мбит/с. Базовые станции обеспечены резервными АКБ, которые должны поддерживать связь в ситуациях временного отключения энергии.
В рамках проекта Минсвязи Пермского края, в частности, помогло подключить объекты к энергосетям. Также ранее ведомство первым в РФ провело инструментальное обследование региональных автомобильных дорог на предмет возможности вызова экстренных служб. Всего было исследовано более 3,5 тысяч км.
«Пермский край — единственный среди регионов, который так масштабно обеспечивает сотовой связью дороги за счёт регионального бюджета. На данный момент сигнал присутствует на более 97% краевых дорог. Всё благодаря тому, что региональные и муниципальные власти могут софинансировать крупные телекоммуникационные проекты сотовой связи напрямую. Кроме того, мы продолжаем обеспечивать мобильным сигналом и интернетом населённые пункты. В этом году покрытие появится еще в 56 селах и деревнях, в том числе в рамках нацпроекта “Цифровая экономика”. Таким образом, в 2024 году все населённые пункты Прикамья численностью от 100 человек получат доступ к связи», — говорит министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Пермский край МегаФон
--
Публикации по теме:
27.11. [Новости компаний] Развитие сетей: В МТС отмечают заметный рост использования VoLTE в 2023 году / MForum.ru
22.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон модернизирует сеть в Пермском крае - Гремяча, Комсомольский, Ёгва, Ошиб и другие / MForum.ru
26.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Дайджест новостей развития сети МегаФон / MForum.ru
17.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн на треть увеличил скорость мобильного интернета в Центральном регионе / MForum.ru
12.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 пускает в ход свой частотный ресурс band 40 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo N65, оснащенный дисплеем 120 Гц и процессором Dimensity 6300 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Honor 200 и Honor 200 Pro представлены официально / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Redmi K80 Pro и Redmi K8 / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Moto G85 оценен в 300 евро / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Poco Pad 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: HMD Aura тайно поступил в продажу в Австралии, как более дешевая альтернатива Pulse / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил Note 40 5G с чипсетом Dimensity 7020 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme GT 6T со Snapdragon 7+ Gen 3 и зарядкой 120 Вт / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 Pro получил Snapdragon 695 и дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 появился в версии для Китая / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200t и Y200 GT представлены официально / MForum.ru
20.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 30 5G и Camon 30 Premier представлены в Индии / MForum.ru
17.05. [Новинки] Слухи: Honor 200 и Honor 200 Pro анонсируют в Китае 27 мая / MForum.ru
17.05. [Новинки] Слухи: Moto G85 получит Snapdragon 4 Gen 3 SoC и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: HMD T21 – ребрендинг планшета Nokia T21 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 и X100 Pro представлены официально / MFroum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Nokia XR21 перезапущен как HMD XR21 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Xperia 10 VI со Snapdragon 6 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти представлен официально / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 VI – Snapdragon 8 Gen 3 и лучше зум, но без 4К дисплея / MForum.ru