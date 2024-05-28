Развитие сетей: МегаФон в Пермском крае - стирая "белые пятна" на автодорогах

28.05.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает, что обеспечил мобильной связью и интернетом участки автотрасс Кунгур-Соликамск, Барда-Куеда, Голдыри-Орда-Октябрьский. Задействовано новое телеком-оборудование, которое обеспечило покрытие суммарно около 70 км дорог края. Заказчик - министерство информационного развития и связи Пермского края.

Автотрасса протяженностью около 300 км ведет из Кунгура в Соликамск, самый северный город Пермского края. Покрытие обеспечено на 81 км, неподалеку от СНТ Березка, между Александровском и Яйвой, а также вблизи от поворота на деревню Троицк.

На автодороге Барда-Куеда можно воспользоваться услугами МегаФон в районе деревень Искильда и Новый Ашап.

Появилось покрытие на трассе Голдыри-Орда-Октябрьский, около сила Михино.

Всего оператор установил 7 BS на вышках высотой от 40 до 70 метров, что обеспечивает хорошее покрытие на прилегающей территории. Задействовано телеком-оборудование с поддержкой нескольких частотных диапазонов. По данным оператора, обеспечивается поддержка скоростей не менее 30 Мбит/с. Базовые станции обеспечены резервными АКБ, которые должны поддерживать связь в ситуациях временного отключения энергии.

В рамках проекта Минсвязи Пермского края, в частности, помогло подключить объекты к энергосетям. Также ранее ведомство первым в РФ провело инструментальное обследование региональных автомобильных дорог на предмет возможности вызова экстренных служб. Всего было исследовано более 3,5 тысяч км.

«Пермский край — единственный среди регионов, который так масштабно обеспечивает сотовой связью дороги за счёт регионального бюджета. На данный момент сигнал присутствует на более 97% краевых дорог. Всё благодаря тому, что региональные и муниципальные власти могут софинансировать крупные телекоммуникационные проекты сотовой связи напрямую. Кроме того, мы продолжаем обеспечивать мобильным сигналом и интернетом населённые пункты. В этом году покрытие появится еще в 56 селах и деревнях, в том числе в рамках нацпроекта “Цифровая экономика”. Таким образом, в 2024 году все населённые пункты Прикамья численностью от 100 человек получат доступ к связи», — говорит министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

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теги: развитие сетей Пермский край МегаФон

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