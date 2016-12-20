LTE-A: МТС начала использовать b38 в режиме агрегации с b3

16.12.2016, MForum.ru

Компания МТС сообщает о запуске агрегации частот FDD и TDD диапазонов в Москве, С.-Петербурге, Уфе и Якутске.

В феврале 2016 года "большая тройка" разобрала частоты b38. Спустя 11 месяцев, МТС сообщает о начале использования диапазона b38. В Москве у МТС 20 МГц, в С.Петербурге - 25 МГц, в Уфе - 25 МГц.

МТС использует частот b38 не для отдельной сети, а в режиме агрегации - LTE FDD 1800 МГц и LTE TDD 2.5-2.6 ГГц. Учитывая, что в диапазоне 1800 МГц у компании обычно есть 5 МГц, 10 МГц, или 15 МГц, получается неплохая база для агрегации.

При использовании модуляции 256-QAM, поддержки MIMO 4x4 и соответствующих антенн, из этих частотных ресурсов можно выжать до 700 Мбит/c в Уфе, в Якутске - до 500 Мбит/c, в С.Петербурге - от 400 Мбит/c, в Москве - от 300 Мбит/c. По комбинации параметров, можно говорить о реализации запуска сети LTE-A Pro или 4.5G.

Важно понимать, что речь о пиковых, а не о средних скоростях, а также, что не все устройства поддерживают такую комбинацию агрегируемых частот и такие пиковые скорости. И все же, в любом случае, речь идет о росте возможностей сети, которые она сможет использовать для предоставления услуг абонентам, что нельзя не приветствовать.

МТС и ранее использовала частоты b38 в Москве, но это была отдельная сеть. Так что можно считать, что МТС стала первой сетью, в России, которая использует частоты b38 в России в рамках LTE-A CA_3-38.