Телеком: Устройства. Telit представил модуль LTE Cat-18

28.10.2018, MForum.ru

Компания Telit представила модуль LTE-A Cat-18, способный обеспечивать поддержку скоростей до 1.2 Гбит/c в направлении от базовой станции и 150 Мбит/c в обратном направлении. Такие скорости необходимы, например, при обеспечении стриминга видео с места происшествия в высоком разрешении или для раздачи интернета в месте ЧС с мобильной платформы.

Модуль LM960 собран в формате PCI Express Mini Card (mPCIe). В Telit называют его первым модулем Cat-18 в формате mPCIe. Закупать его будет оператор FirstNet для использования в различных устройствах, используемых специалистами по чрезвычайным ситуациям, в частности, в мобильных и портативных беспроводных роутерах, устанавливаемых в каретах скорой помощи и другом спецтранспорте.

LM960 включает поддержку 4х4 MIMO, поддержку агрегации несмежных полос частот в аплинке и модуляции 256QAM в даунлинке. Он также поддерживает несколько технологий спутникового позиционирования, включая GPS. Кроме поддержки band 14, LM960 работает во всех других частотных диапазонах, которые использует FirstNet для обеспечения подключенности систем, используемых службами ЧС.

Модуль построен на базе чипа Qualcomm Snapdragon X20 LTE Modem.

Агрегация до 5 полос частот

До 150 Мбит/c UL 64QAM и поддержка агрегации в UL

Диапазоны LTE FDD: B1, B25(B2), B3, B66(B4), B26(B5), B7, B8, B12(17), B13, B14, B20, B28, B29(DL), B30, B32(DL), B71

Диапазоны LTE TDD: B38, B39, B40, B41, B42, B46(DL), B48

3G диапазоны: B1, B2, B4, B5, B8

Геопозиционирование: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

USB 3.0

Источники: prnewswire.com; telit.com.

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теги: Telit модули Cat18

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