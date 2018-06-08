mMIMO: МТС запускает Massive MIMO на действующей сети LTE в городах футбольного турнира

MForum.ru
08.06.2018,
МТС и Ericsson объявляют о запуске на действующей сети МТС в семи из 11 российских городов поддержки технологии Massive MIMO – решения, которое до пяти раз увеличит емкость сети LTE, обеспечив десяткам тысяч болельщиков качественный доступ к скоростному мобильному интернету на большинстве современных моделей смартфонов.
В дальнейшем технология Massive MIMO будет широко использоваться в сетях связи 5G. Это решение за счет использования на базовых станциях множественных антенных элементов увеличивает пропускную способность и емкость соты, а также увеличивает радиус её покрытия при передаче данных благодаря одновременному формированию на одной частоте управляемых узконаправленных радиолучей от базовой станции сразу к нескольким абонентским устройствам.
МТС развернула сеть Massive MIMO в стандарте LTE-TDD 2600 в семи из 11 городов турнира: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре. Оператор умощнил емкость сети в местах массового скопления болельщиков и активного потребления трафика: вокруг стадионов, на вокзалах, в аэропортах, парках, фан-зонах, вдоль пешеходных зон и возле туристических достопримечательностей. Для обеспечения устойчивого покрытия базовые станции AIR 6468 Ericsson установлены на более чем 40 площадках.
В радиусе действия базовых станций Massive MIMO работает большинство современных моделей смартфонов с поддержкой диапазона LTE-TDD 2600. На сегодня доля таких смартфонов в сети МТС в крупных российских городах составляет в среднем около 70% от общего количества 4G-устройств.
«Уже совсем скоро сотни тысяч футбольных болельщиков смогут получить представление о том, какими будут услуги связи нового поколения, благодаря технологии Massive MIMO, развернутой в сети МТС в семи городах проведения матчей. Качество передачи данных окажет большое влияние на общее впечатление от чемпионата. Вместе с МТС мы вывели пользовательский опыт на новый уровень и обеспечили болельщиков мобильными услугами отличного качества во время игр, в фан-зонах и других местах», - отметил старший вице-президент Ericsson, глава региона Европа и Латинская Америка Арун Банзал.
Кроме Massive MIMO, МТС и Ericsson запускают к Чемпионату еще одно решение - на стадионе в Ростове-на-Дону установлены базовые станции LTE FDD1800/2600 на основе технологии Elastic RAN. Её использование увеличивает средние скорости доступа и емкость сети за счет работы мобильных устройств одновременно от нескольких соседних базовых станций.
Основные фрагменты сети Massive MIMO
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МТС умалчивает в своем сообщении о том, какие антенные устройства развернуты - это или устройства 32 mMIMO или 64 mMIMO. Не говорят и о том, что абонентское оборудование с поддержкой TM9 для mMIMO только-только начинают выходить, а массовыми они не станут до 2019 года. Так что для абонентов, которые приедут на ЧМ все эти ухищрения пока не очень актуальны, это задел на будущее, не более. Ранее в России работу 32 mMIMO в Самаре демонстрировала компания МегаФон. Сейчас 64 Massive MIMO испытывает Ростелеком в Эрмитаже с Ericsson и Huawei в Иннополисе.
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