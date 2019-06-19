Телеком: Евгений Галушко возглавил розницу МТС

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Телеком: Евгений Галушко возглавил розницу МТС

19.06.2019, MForum.ru

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Евгений Галушко до последнего времени занимал пост директора по региональному развитию, а теперь будет руководителем розницы МТС. На этом посту он заменит Александра Мосякина. Рапортовать Евгений Галушко будет непосредственно Алексею Корня, президенту компании МТС.

Евгений Галушко, директор розничной сети МТС, 2019.06, фото пресс-службы МТС

 

Краткая биография

Родился в 1973 году. Окончил Вятский государственный технический университет по специальности "Автоматика и управление в технических системах".

Начал работать в Кировэлектросвязи, где прошел путь от оператора до директора по патоматизации. Далее занимал руководящие должности в ООО "Вятка-пейдж" и ОАО "Волгателеком".

В 2004 по 2014 годы Евгений Галушко возглавлял филиал МТС в Кировской области.

В 2014 году Евгений Галушко был назначен уже на пост гендиректора объединенного филиала МТС - в Ульяновской, Пензенской областях и в Республике Мордовия.

В 2016 году Евгений Галушко получил пост директора по региональному развитию МТС и работал на нем до последнего времени.

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пресс-релиз ПАО "МТС"

Руководителем розничной сети МТС назначен Евгений Галушко

18 июня 2019 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о назначении на должность генерального директора Розничной сети МТС Евгения Галушко, ранее занимавшего пост директора по региональному развитию.

«Прежде всего хочу поблагодарить Александра Мосякина за отличную работу на посту генерального директора Розничной сети МТС на протяжении трех с половиной лет. Александру и его команде удалось сделать из Розницы МТС одного из лидеров розничного рынка и законодателя новых маркетинговых инициатив. МТС одной из первых начала внедрять в России программы Cashback и trade-in, а недавно запустила новую для России программу «Смартфон по подписке». Сегодня магазины МТС превращаются в центры современных технологий, посетители которых могут познакомиться с технологическими новинками, получить финансовые услуги и подключить телемедицинские сервисы. Желаю Александру удачи», – отметил президент МТС Алексей Корня.

«Мы рады, что Евгений Галушко принял предложение возглавить розничный бизнес МТС. За более чем пятнадцатилетний период работы в МТС Евгений внес существенный вклад в развитие компании. Колоссальный опыт управления в начале филиалами в Кирове, Ульяновске, Пензе и Саранске, а затем одним из четырех экономических кластеров МТС, уверен, позволят Евгению укрепить позиции МТС на розничном рынке, в том числе за счет развития цифровых каналов», - сказал Алексей Корня.

Биография

Евгений Галушко c 2016 по 2019 занимал должность директора по региональному развитию ПАО «МТС».

В 2014 назначен на должность директора объединенного филиала МТС в Ульяновске, Пензе и Саранске.

С 2004 по 2014 возглавлял филиал МТС в Кировской области.

До перехода в МТС занимал руководящие должности в ООО «Вятка-пейдж» и ОАО «Волгателеком».

Свою карьеру начал на предприятии «Кировэлектросвязь», где прошел путь от оператора до директора по автоматизации.

Окончил Вятский государственный технический университет по специальности «Автоматика и управление в технических системах».

Родился в 1973 году.

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теги: телеком МТС кадры Евгений Галушко

© Алексей Бойко, MForum.ru

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