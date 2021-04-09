Развитие сетей: МегаФон ускорил интернет в Волгоградской области

09.04.2021, MForum.ru

Оператор нарастил пиковые скорости в ряде регионов до 150 Мбит/c - в зоне покрытия модернизированных сайтов оказалось порядка 50 тысяч жителей Волгограда и крупных райцентров.

С начала года МегаФон модернизировал более 30 телеком-объектом в регионе.

В частности, в Волгограде оператор обновил оборудование сайтов на территории Бекетовки в Кировском районе, в Верхней Ельшанке в Советском районе, возле военного госпиталя в Дзерджинском районе и в зоне многоэтажной застройки в Тракторозаводском. Модернизированы базовые станции в Камышине, Волжском, Михайловке, Фролово и в других городах. В среднем емкость и пропускная способность сети увеличены на 20%, объем скачивания вырос в 1,5-2 раза.

Волгоградская область вошла в число приоритетных регионов, где в этом году развернуты масштабные работы по строительству и модернизации сети LTE. Крупные города региона сегодня в полной мере охвачены высокоскоростным 4G. А новые объекты связи на нашей карте появляются на основе ежедневного мониторинга сети и обработки заявок от абонентов. Благодаря этому мы постоянно расширяем зону покрытия и обеспечиваем высокие скорости мобильного интернета, — отмечает директор МегаФона в Волгоградской области Кирилл Давыдов.

Используемые для LTE частоты в Волгоградской области

Диапазон band 1 band 3 band 7 band 8 band 20 band 38 МТС Y Y Y Билайн Y Y Y Y МегаФон Y Y Y Tele2 Y Y Y







МегаФон использует 20 МГц в b7

МТС - 10 МГц b7

Билайн - 10 МГц в b7, 5 МГц в b20, 20 МГц в b38

Tele2 - 5 МГц в b20 и 10 МГц в b7

Данные по ширене полосы в том или ином диапазоне - неполные

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теги: МенаФре развитие сетей Волгоградская область