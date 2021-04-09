Развитие сетей: МегаФон ускорил интернет в Волгоградской области

MForum.ru
09.04.2021,
Оператор нарастил пиковые скорости в ряде регионов до 150 Мбит/c - в зоне покрытия модернизированных сайтов оказалось порядка 50 тысяч жителей Волгограда и крупных райцентров.
С начала года МегаФон модернизировал более 30 телеком-объектом в регионе.
В частности, в Волгограде оператор обновил оборудование сайтов на территории Бекетовки в Кировском районе, в Верхней Ельшанке в Советском районе, возле военного госпиталя в Дзерджинском районе и в зоне многоэтажной застройки в Тракторозаводском. Модернизированы базовые станции в Камышине, Волжском, Михайловке, Фролово и в других городах. В среднем емкость и пропускная способность сети увеличены на 20%, объем скачивания вырос в 1,5-2 раза.
Волгоградская область вошла в число приоритетных регионов, где в этом году развернуты масштабные работы по строительству и модернизации сети LTE. Крупные города региона сегодня в полной мере охвачены высокоскоростным 4G. А новые объекты связи на нашей карте появляются на основе ежедневного мониторинга сети и обработки заявок от абонентов. Благодаря этому мы постоянно расширяем зону покрытия и обеспечиваем высокие скорости мобильного интернета, — отмечает директор МегаФона в Волгоградской области Кирилл Давыдов.
Используемые для LTE частоты в Волгоградской области
|Диапазон
|band 1
|band 3
|band 7
|band 8
|band 20
|band 38
|МТС
|Y
|Y
|Y
|Билайн
|Y
|Y
|Y
|Y
|МегаФон
|Y
|Y
|Y
|Tele2
|Y
|Y
|Y
|
МегаФон использует 20 МГц в b7
МТС - 10 МГц b7
Билайн - 10 МГц в b7, 5 МГц в b20, 20 МГц в b38
Tele2 - 5 МГц в b20 и 10 МГц в b7
Данные по ширене полосы в том или ином диапазоне - неполные
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теги: МенаФре развитие сетей Волгоградская область
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