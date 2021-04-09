Развитие сетей: МегаФон ускорил интернет в Волгоградской области

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон ускорил интернет в Волгоградской области

09.04.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Оператор нарастил пиковые скорости в ряде регионов до 150 Мбит/c - в зоне покрытия модернизированных сайтов оказалось порядка 50 тысяч жителей Волгограда и крупных райцентров.

С начала года МегаФон модернизировал более 30 телеком-объектом в регионе. 

В частности, в Волгограде оператор обновил оборудование сайтов на территории Бекетовки в Кировском районе, в Верхней Ельшанке в Советском районе, возле военного госпиталя в Дзерджинском районе и в зоне многоэтажной застройки в Тракторозаводском. Модернизированы базовые станции в Камышине, Волжском, Михайловке, Фролово и в других городах. В среднем емкость и пропускная способность сети увеличены на 20%, объем скачивания вырос в 1,5-2 раза. 

Волгоградская область вошла в число приоритетных регионов, где в этом году развернуты масштабные работы по строительству и модернизации сети LTE. Крупные города региона сегодня в полной мере охвачены высокоскоростным 4G. А новые объекты связи на нашей карте появляются на основе ежедневного мониторинга сети и обработки заявок от абонентов. Благодаря этому мы постоянно расширяем зону покрытия и обеспечиваем высокие скорости мобильного интернета, — отмечает директор МегаФона в Волгоградской области Кирилл Давыдов.

Используемые для LTE частоты в Волгоградской области 

Диапазон band 1 band 3 band 7 band 8 band 20 band 38
МТС   Y Y   Y  
Билайн   Y Y   Y  Y
МегаФон   Y Y   Y  
Tele2   Y   Y  


МегаФон использует 20 МГц в b7 
МТС - 10 МГц b7
Билайн - 10 МГц в b7, 5 МГц в b20, 20 МГц в b38
Tele2 - 5 МГц в b20 и 10 МГц в b7

Данные по ширене полосы в том или ином диапазоне - неполные 

Подробнее о телекоме в Волгоградской области 

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: МенаФре развитие сетей Волгоградская область  

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

19.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн инвестировал в Волгоградской области 1 млрд рублей / MForum.ru

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

23.03. [Новости компаний]  Маркетинг: Кто и где в VoLTE в России / MForum.ru

26.02. [Новости компаний] Контракты вендоров и операторов сотовой связи в России по регионам / MForum.ru

27.11. [Новости компаний]  VoLTE в России / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

08.04.2021 17:09 ABloud Тема: Метки RFID (23.02.2018)
Микрон сообщает о запуске в серийное производство меток для использования на металлических поверхностях меток Z2046 и Z2498. Их можно размещать не только на металлических поверхностях, но и на ...
08.04.2021 16:37 ABloud Тема: Алтайский край (04.12.2007)
МТС в Алтайском крае обеспечила интернет по LTE/4G еще в 10 населенных пунктах с количеством жителей от 500 человек. Новые базовые станции оператора появились в селах Змеиногорского, Шипуновского, ...
08.04.2021 09:49 ABloud Тема: b40 2300 МГц (28.07.2014)
Tele2 все активнее использует "социальные" частоты 2.3-2.4 ГГц. С марта список регионов вырос уже до 28 российских регионов. Базовые станции используют полосы от 5МГц до 20МГц. Отличная "отдушина" ...
06.04.2021 13:42 ABloud Тема: Томская область (04.12.2007)
Билайн поднял скорости мобильного интернета в Томске за счет рефарминга частот 1800 МГц Билайн сообщает о завершении проекта по улучшению пропускной способности и скоростных характеристик сети ...
05.04.2021 17:34 joyoung Тема: Samsung s21 ultra. Микрофон и зарядка одновременно
yse

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

09.04. [Новинки] Анонсы: Nokia C20 и C10 - пара телефонов c Android 11 Go Edition / MForum.ru

09.04. [Новинки] Анонсы: Nokia G20 и G10 – смартфоны начального уровня с Android 11 / MForum.ru

09.04. [Новинки] Анонсы: Nokia X10 и X20 представлены официально / MForum.ru

09.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion 2 Pro представлен официально / MForum.ru

08.04. [Новинки] Анонсы: Infinix HOT 10 Play появился в России / MForum.ru

07.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Oppo Band / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A74 и A74 5G представлены официально / MForum.ru

06.04. [Общество] Это интересно: Смартфонов LG больше не будет / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X60t на базе Dimensity 1100 представлен официально / MForum.ru

05.04. [Новинки] Слухи: ZTE готовится к релизу Axon 30 Pro / MForum.ru

05.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 20X / MForum.ru

02.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix Fold – первый складной смартфон Xiaomi / MForum.ru

01.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 9T появился в России / MForum.ru

01.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 6 представлен официально / MForum.ru

01.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 11 Lite 4G появится в России / MForum.ru

30.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 6 представлен официально / MForum.ru

29.03. [Новинки] Анонсы: Cubot KingKong 5 Pro – крепыш с АКБ 8000 мАч / MForum.ru

29.03. [Новинки] Слухи: Realme V13 на Dimensity 700 представят 31 марта / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Realme C25 представлен официально / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: OnePlus 9 и 9 Pro представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: