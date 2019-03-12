Телеком: МТС развивает сети LTE в диапазоне 2100 МГц - Башкортостан

MForum.ru
12.03.2019,
МТС сообщает о рефарминге под LTE частот 2100 МГц в Башкортостане. Задействовано 15 МГц в диапазоне 2100 в Уфе и ряде других районов - Уфимском, Ишимбайском, Аургазинском, Иглинском, Мелеузовском и Стерлитамакском. По данным компании, доля абонентских устройств с LTE в регионе - около 70%.
В ближайшие годы МТС намеревается использовать диапазон как отдельный и в режиме агрегации. Теперь у МТС LTE в Башкортостане есть во всех доступных диапазонах - 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц (b7 и b38).
В целом в РФ сети МТС LTE2100 запущены в 19 регионах: в Белгородской, Костромской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской областях; Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском краях; республиках Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Саха, Татарстан; Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО. В 2019 году компания намерена запустить LTE2100 еще в 20 регионах.
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теги: телеком МТС LTE LTE2100 Башкортостан
© Алексей Бойко,
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