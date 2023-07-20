Частоты: МТС отдает под LTE все частоты 2100 МГц в Москве

MForum.ru
20.07.2023,
Частотный ресурс МТС в диапазоне 2100 МГц в московском регионе - 15 МГц (FDD, то есть 2х15). До конца 2023 года в пределах ЦКАД практически все базовые станции 3G 2100 МГц будут переведены в режим поддержки LTE 2100. Основная их часть уже переключена в этот режим.
Что это дало абонентам МТС?
По данным оператора, скорость доступа к сети выросла на многих территориях на 30%, а емкость - на 28%. Сейчас средняя скорость доступа для абонентов МТС в московском регионе - около 70 Мбит/с.
Отказ от 3G в диапазоне 2100 МГц это часть общего процесса переиспользования для LTE почти всего пула частот, доступного МТС - 800 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, TDD 2600 МГц.
В 2023 году МТС вела работу по рефармингу частот 2100 МГц ударными темпами, за первое полугодие работы по модернизации затронули более 570 площадок, что нарастило долю базовых станций LTE, работавших ранее в 3G, выросла с 60% до 70% (в Москве - с 78% до 92%).
До конца года рефарминг диапазона 2100 МГц в московском регионе в МТС надеются осуществить в полном объеме.
Диапазон прекрасно подходит для LTE. Если бы он был шириной 20 МГц было бы лучше, но, что есть, то есть. Рефарминг позволил ощутимо нарастить пропускную способность сети. Да и покрытие улучшилось, поскольку базовая станция LTE2100 в среднем обеспечивает покрытие большей площади, чем LTE2600.
Есть ли те абоненты, для который качество услуг могло снизится? Есть, но их немного. По данным оператора, среди пользователей есть около 2% тех, кто пользуется устройствами 3G без поддержки LTE. Они смогут продолжить ими пользоваться, поскольку МТС поддерживает работу слоя UMTS 900 МГц (3G).
МТС занимается рефармингом полосы 2100 МГц не только в Московском регионе. С 2018 года компания развернула слой LTE 2100 в 35 регионах России, до конца 2023 года планирует добавить к ним еще, минимум, 15 регионов
Список зон, где планируется проводить рефарминг 2100 МГц в Москве и Новой Москве во втором полугодии 2021 года, можно посмотреть в пресс-релизе МТС.
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС LTE2100 рефарминг 2100 3G UMTS2100 4G LTE
--
Публикации по теме:
26.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон сообщает о существенной модернизации сети в Кировской области / MForum.ru
17.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о модернизации сети в Самаре - порядка 90 BS получили LTE2100 / MForum.ru
12.05. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом о развитии сети в Курской области - рефарминг 2100 МГц / MForum.ru
02.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон провел рефарминг частот в Брянской области / MForum.ru
27.04. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом ускорил мобильный интернет в Ставрополье / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Nubia Z50S Pro получил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y27 с Helio G85 и 50 Мп камерой / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Планшет Realme Pad 2 представлен официально / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Realme C53 с 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Состоялся глобальный анонс ZTE Red Magic 8S Pro / MForum.ru
19.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 12 / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro появится в начале августа / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M10 5G – 5G-планшет c 10.6” 2K дисплеем и Snapdragon 695 / MForum.ru
16.07. [Новинки] Слухи: Подтверждены спецификации Tecno Pova Neo 3 / MForum.ru
14.07. [Новинки] Слухи: Основные характеристики Fairphone 5 раскрыты Geekbench / MForum.ru
14.07. [Новинки] Слухи: Realme C53 с 108 Мп камерой появится 19 июля / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor MagicPad 13 с 13-дюймовым экраном и Snapdragon 888 / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Honor Magic V2 – складной смартфон толщиной 9,9 мм / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлены планшеты Doogee T10S и T20S / MForum.ru
12.07. [Новинки] Это интересно: Fairphone 3 обновят до Android 13, а срок поддержки будет 7 лет / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: WIKO Hi Enjoy 60 Pro на Qualcomm Snapdragon 695 представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A78 4G со Snapdragon 680 и зарядкой 67 Вт / MForum.ru
10.07. [Новинки] Слухи: Появилось больше информации о Realme GT Neo 6 / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Umidigi Active T1 – планшет с АКБ 15 000 мАч / MForum.ru