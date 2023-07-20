Частоты: МТС отдает под LTE все частоты 2100 МГц в Москве

MForum.ru

Частоты: МТС отдает под LTE все частоты 2100 МГц в Москве

20.07.2023, MForum.ru

Частотный ресурс МТС в диапазоне 2100 МГц в московском регионе - 15 МГц (FDD, то есть 2х15). До конца 2023 года в пределах ЦКАД практически все базовые станции 3G 2100 МГц будут переведены в режим поддержки LTE 2100. Основная их часть уже переключена в этот режим.

 

 

Что это дало абонентам МТС?

По данным оператора, скорость доступа к сети выросла на многих территориях на 30%, а емкость - на 28%. Сейчас средняя скорость доступа для абонентов МТС в московском регионе - около 70 Мбит/с.

Отказ от 3G в диапазоне 2100 МГц это часть общего процесса переиспользования для LTE почти всего пула частот, доступного МТС - 800 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, TDD 2600 МГц.

В 2023 году МТС вела работу по рефармингу частот 2100 МГц ударными темпами, за первое полугодие работы по модернизации затронули более 570 площадок, что нарастило долю базовых станций LTE, работавших ранее в 3G, выросла с 60% до 70% (в Москве - с 78% до 92%).

До конца года рефарминг диапазона 2100 МГц в московском регионе в МТС надеются осуществить в полном объеме.

Диапазон прекрасно подходит для LTE. Если бы он был шириной 20 МГц было бы лучше, но, что есть, то есть. Рефарминг позволил ощутимо нарастить пропускную способность сети. Да и покрытие улучшилось, поскольку базовая станция LTE2100 в среднем обеспечивает покрытие большей площади, чем LTE2600.

Есть ли те абоненты, для который качество услуг могло снизится? Есть, но их немного. По данным оператора, среди пользователей есть около 2% тех, кто пользуется устройствами 3G без поддержки LTE. Они смогут продолжить ими пользоваться, поскольку МТС поддерживает работу слоя UMTS 900 МГц (3G).

МТС занимается рефармингом полосы 2100 МГц не только в Московском регионе. С 2018 года компания развернула слой LTE 2100 в 35 регионах России, до конца 2023 года планирует добавить к ним еще, минимум, 15 регионов

Список зон, где планируется проводить рефарминг 2100 МГц в Москве и Новой Москве во втором полугодии 2021 года, можно посмотреть в пресс-релизе МТС.

пресс-релиз

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теги: МТС LTE2100 рефарминг 2100 3G UMTS2100 4G LTE

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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