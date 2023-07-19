Развитие сетей: МегаФон обеспечил LTE железнодорожную станцию Бушулей в Забайкальском крае

19.07.2023, MForum.ru

После модернизации покрытия в селе Бушулей, где живет чуть больше 300 человек, здесь появилось покрытие LTE в нескольких диапазонах. В пресс-релизе МегаФон говорится о "среднем и низком" диапазонах частот. Можно предположить, что низкий - это 900 МГц, а средним может оказаться либо LTE1800, либо LTE2100. Не так важно. Любая из этих комбинаций, как правило, обещает сравнительно неплохое покрытие (с точки зрения охвата) и сравнительно высокие скорости доступа к мобильному интернету (как минимум, в прямой видимости от базовой станции).

В зоне покрытия оказалась также одна из старейших станций Транссиба в Забайкалье и участок федеральной трассы "Амур", прилегающий к населенному пункту.

«Модернизация связи в Бушулее выполнялась по программе устранения цифрового неравенства», – комментирует директор МегаФона в Забайкальском крае Олег Никитин.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Забайкальский край

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