LTE: «МегаФон» запустил 4G-интернет в городах и селах Ингушетии

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LTE: «МегаФон» запустил 4G-интернет в городах и селах Ингушетии

20.06.2017, MForum.ru

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20 июня 2017 г. Магас. «МегаФон» завершил реализацию крупного этапа строительства сети 4G (LTE) в Ингушетии, обеспечив высокоскоростным мобильным интернетом четвертого поколения территорию с населением более 125 тысяч человек.

Скоростной мобильный 4G-интернет стал доступен абонентам «МегаФона» в городах Малгобек и Карабулак. На сегодняшний день сигнал 4G покрывает более 80% территории этих городов: мобильный интернет на средней скорости до 35 Мбит/с доступен на центральных улицах и в спальных районах. Также 4G-интернет заработал в селах Инарки, Согопши, Плиево, Барсуки и в станице Троицкой, в которых проживает более 60 тысяч человек.

«МегаФон» в Ингушетии остается лидером телеком-рынка, предоставляя абонентам надёжную связь и качественное сервисное обслуживание, — комментирует Залимхан Акиев, директор отделения «МегаФон» по Республике Ингушетия. — Сеть 4G уже больше трех лет работает в Магасе, Назрани, Сунже и в сельском поселении Экажево, и мы ежемесячно отмечаем рост популярности мобильного интернета «МегаФона»: только за последние полгода объём потребления интернет-трафика вырос почти на 70%. Мы ожидаем существенный рост этих показателей в связи с расширением географии 4G, и запуском новой тарифной линейки «Включайся!», которая даёт абонентам большие пакеты интернет-трафика на просмотр видео, онлайн-музыку, общение в соцсетях и месседжерах».

© , пресс-релиз, MForum.ru

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