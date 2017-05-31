LTE: Tele2 запустил в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Удмуртии и в Вологодской области

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LTE: Tele2 запустил в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Удмуртии и в Вологодской области

31.05.2017, MForum.ru

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Тем самым, число российских регионов, где оператор Tele2 предоставляет услуги 4G/LTE достигло 31.

В Удмуртской Республике Tele2 запустила услугу 4G в Ижевске, Воткинске, Сарапуле и Глазове. По данным компании сеть LTE покрывает территорию, на которой проживает более 58% жителей региона. В Вологодской области оператор начал оказывать эту услугу в Вологде и Череповце. В зоне устойчивого покрытия по данным компании в сети 4G проживает более 54% жителей региона.

Tele2 запустил в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Удмуртской и Вологодской области

В Вологодской области и Удмуртии сеть четвертого поколения запущена на частоте 800 МГц (диапазон b20). При этом в Удмуртской Республике Tele2 является единственным оператором мобильной связи, работающим в данном диапазоне. Вторым этапом развития сети LTE в Удмуртии станет запуск базовых станций 4G на частоте 1800 МГц (band 3) в третьем квартале 2017 года. Это позволит обеспечить доступ к технологии четвертого поколения 70% населения республики.

В 2017 году Tele2 увеличила планы по количеству сетей LTE в два раза: оператор обещает услугу скоростного мобильного интернета в стандарте 4G в 25 новых регионах. Компания строит сети по принципу постепенного расширения покрытия. Этот подход способствует снижению нагрузки на уже работающие сети 3G в там, где Tele2 наблюдает повышенный спрос на услугу скоростного интернета.

В настоящее время Tele2 оказывает услугу скоростного мобильного интернет-доступа в 61 регионе России. Сети 4G работают в режиме коммерческой эксплуатации в 31 субъекте РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Орловской, Омской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областях, в Удмуртской и Чувашской Республиках, республиках Карелии, Коми, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

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Где действуют сети 4G/LTE компании Tele2

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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