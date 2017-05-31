LTE: Tele2 запустил в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Удмуртии и в Вологодской области

MForum.ru
31.05.2017,
Тем самым, число российских регионов, где оператор Tele2 предоставляет услуги 4G/LTE достигло 31.
В Удмуртской Республике Tele2 запустила услугу 4G в Ижевске, Воткинске, Сарапуле и Глазове. По данным компании сеть LTE покрывает территорию, на которой проживает более 58% жителей региона. В Вологодской области оператор начал оказывать эту услугу в Вологде и Череповце. В зоне устойчивого покрытия по данным компании в сети 4G проживает более 54% жителей региона.
В Вологодской области и Удмуртии сеть четвертого поколения запущена на частоте 800 МГц (диапазон b20). При этом в Удмуртской Республике Tele2 является единственным оператором мобильной связи, работающим в данном диапазоне. Вторым этапом развития сети LTE в Удмуртии станет запуск базовых станций 4G на частоте 1800 МГц (band 3) в третьем квартале 2017 года. Это позволит обеспечить доступ к технологии четвертого поколения 70% населения республики.
В 2017 году Tele2 увеличила планы по количеству сетей LTE в два раза: оператор обещает услугу скоростного мобильного интернета в стандарте 4G в 25 новых регионах. Компания строит сети по принципу постепенного расширения покрытия. Этот подход способствует снижению нагрузки на уже работающие сети 3G в там, где Tele2 наблюдает повышенный спрос на услугу скоростного интернета.
В настоящее время Tele2 оказывает услугу скоростного мобильного интернет-доступа в 61 регионе России. Сети 4G работают в режиме коммерческой эксплуатации в 31 субъекте РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Орловской, Омской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областях, в Удмуртской и Чувашской Республиках, республиках Карелии, Коми, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
+
Где действуют сети 4G/LTE компании Tele2
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] LTE в метро Москвы (обновляемый список) / MForum.ru
29.05. [Новости компаний] LTE: Tele2 заявила о лидерстве по LTE-покрытию в Московском метро / MForum.ru
18.05. [Новости компаний] LTE: Tele2 запустила сеть 4G/LTE в Курской области / MForum.ru
26.04. [Новости компаний] VoLTE: Tele2 запустила услугу VoLTE в Москве для 2 моделей смартфонов / MForum.ru
31.05. [Новинки] Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Планшетный компьютер ZenPad 3S 8.0 представлен официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: Moto E4 Plus и Moto E4 могут быть представлены 17 июля / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Oppo R11 и R11 Plus будут представлены 10 июня / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Alcatel Go Flip – «раскладушка» с LTE, 2,8-дюймовым экраном и 5 Мп камерой / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Vkworld Mix + станет самым доступным безрамочным смартфоном / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Max 2 получил аккумулятор 5300 мАч / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 2017 представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Honor Band A2 – смарт-браслет с экраном и датчиком ЧСС / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: LG X venture – защищенный смартфон с QuickButton / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Honor 6A со Snapdragon 435 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Meizu M5c - яркие цвета и неплохая камера / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Vertu Signature Cobra Limited Edition – телефон с ценой $360000 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: Lenovo подтвердило использование в Moto Z2 Play аккумулятора емкостью 3000 мАч / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Sony Xperia XZ Premium / MForum.ru
18.05. [Новинки] Слухи: Doogee собирается выпустить флагман с MediaTek Helio X30 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
18.05. [ПО] Мобильные ОС: Google подтвердил релиз Android O «в конце лета» / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Samsung Galaxy J3 (2017) / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Nokia 3, 5, 6 и новой 3310 / MForum.ru