Развитие сетей: Сеть 4G МТС в Псковской области готова к приему дачников

MForum.ru
07.06.2017,
Псков, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет о расширении покрытия сети 4G LTE в Псковской области. С начала года МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом еще 34 населенных пункта Псковщины. Теперь пользоваться 4G-интернетом МТС на скорости до 75 Мбит/с могут порядка 466 тысяч жителей области.
Сеть 4G МТС появилась в трех районных центрах области: Гдове, Палкино и Плюссе, охватила ряд населенных пунктов Псковского района (деревни Богданово, Лодышкино, Тямша, Новоселье, Ерусалимка, Верхолино, Цаплино, Черняковицы, Малая Гоголёвка) и Великолукского района (деревни Аничково, Переслегино, Плаксино, Троица, Дубрава-1). 4G-интернет стал также доступен жителям и отдыхающим в д.Тарасово Опочецкого района, д.Подлесье, д.Шумилкино, д.Молочково и д.Новый Изборск Печорского района, д.Пальцево и д.Хилово Порховского района, д.Холюны Пустошкинского района, д.Привада Пыталовского района, д.Исаково, д.Долосцы и д.Волуево Себежского района, д.Лудони и д.Цапелька Стругокрасненского района, д.Хохлово Гдовского района, д.Боловино и д.Черская Палкинского района. Кроме этого, за несколько месяцев было улучшено покрытие сети 4G в Пскове, Великих Луках и Себеже.
«Псковская область – излюбленное место летнего отдыха для многих москвичей и петербуржцев, да и сами псковичи с удовольствием приезжают на дачи с наступлением теплого сезона. Из года в год мы наблюдаем рост интернет-трафика на всей территории области, и понимаем, что без качественного доступа в интернет нашим абонентам уже сложно представить себе отдых, поэтому планомерно развиваем сети 4G там, где это наиболее востребовано», - прокомментировал технический директор филиала МТС в Псковской области Сергей Игнатьев.
Развитие сетей LTE МТС в Псковской области
Высокоскоростной мобильный интернет МТС с возможность передачи данных на скорости до 75 Мбит/с стал доступен жителям Псковской области в ноябре 2013 года. За несколько лет МТС охватила сетью 4G LTE Псков, Великие Луки, Остров, Невель, Опочку, Новосокольники, Печоры, Струги Красные, Дно, Порхов, Себеж, Бежаницы, Дедовичи, Красногородск, Кунью, Пыталово, Усвяты и целый ряд поселков и деревень области. С 2016 года предпочтение было отдано строительству базовых станций, работающих на так называемых «голосовых частотах», LTE-1800, что позволило за счет большего радиуса действия разворачивать сети 4G в кратчайшие сроки, потому что для покрытия территории требуется меньшее число базовых станций. При этом сигнал LTE-1800 лучше проникает в закрытые помещения, повышая качество покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях, торговых и бизнес-центрах и других городских постройках. Кроме того, стандарт LTE-1800 поддерживает подавляющее большинство моделей LTE-гаджетов, в том числе iPhone 5, iPad mini.
© , пресс-релиз МТС,
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