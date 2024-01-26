Развитие сетей: МегаФон в Псковской области - мобильный интернет появился на Талабских островах

26.01.2024, MForum.ru

Талабские острова находятся в акватории Псковского озера, известного чуть меньше, чем Чудское. Технические специалисты МегаФон установили оборудование, которое обеспечило три острова мобильным интернетом 4G/LTE и голосовой связью. На базе сети 4G запущена поддержка технологии VoLTE. В зоне покрытия - побережье от острова Талабск (Остров-Залит) до острова Верхний, а также акватория и прогулочный маршрут до причала Большая Толба.

"С каждым годом в Псковской области появляется все больше новых туристических мест. Вне зависимости от вида отдыха каждому путешественнику или местному жителю важно иметь под рукой гаджет с привычными цифровыми сервисами. Поэтому мы стараемся развивать сеть не только рядом с популярными достопримечательностями в городах, но и в труднодоступных для сигнала местах, окружённых водой», — отмечает Александр Долгих, директор МегаФона в Пскове."

Псковское озеро расположено под Чудским озером, их соединяет Теплое озеро, площадь Псковского озера - порядка 700 кв. км. Талабские острова - место, где сохранился доисторический природный ландшафт, уникальная культура рыбаков. Остров Верхний - природный заповедник, место обитания серых цапель и красивых песчаных пляжей. Остров Талабск известен храмами XVII века.

(прим.: синий квадрат со стрелкой внизу указывает на причал Большая Толба)

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теги: МегаФон развитие сетей Псковская область

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