Развитие сетей: Билайн в Псковской области - 52 новых БС построено в 2024 году, в некоторых населенных пунктах - впервые

04.04.2025, MForum.ru

Билайн сообщает о внушительной стройке сети в Псковской области в 2024 году. Всего было построено 52 новых БС, что позволило ускорить интернет и повысить надежность сети в Пскове и Псковском районе. Покрытие LTE впервые появилось в Мухино, Торошино, Языково, Лодышкино, Подборовье, Ерусалимка, Кислово и Песчанке.

Дополнительное оборудование Билайн установил в Великих Луках и в Великолукском районе. В деревнях Купуй и Поречье быстрый интернет от Билайн появился впервые. Связь оператора улучшена и в других районах области, в частности, в деревнях Заполье, Горланово, Цапелька, Черепягино, Малые разлоги, в пгт Сосновый бор, в райцентрах Гдов, Локня, Красногорск, Себеж и Плюсса. Улучшена связь в Изборске.

«Мы стремимся обеспечить качественную связь для всех жителей Псковской области, включая малые населенные пункты, где доступ к современным технологиям часто ограничен», – отметил Иван Сапко, директор Псковского отделения Билайна.

В феврале 2025 года оператор обеспечил высокоскоростным интернетом 30 сел и деревень области, где проживает менее 500 человек.

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теги: Псковская область Билайн ВымпелКом развитие сетей

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