Развитие сетей: МегаФон в Псковской области: на 20% выросла зона покрытия в Невельском районе

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Псковской области: на 20% выросла зона покрытия в Невельском районе

08.07.2024, MForum.ru

МегаФон модернизировал инфраструктуру сети 4G в Невельском районе Псковской области. По данным оператора, площадь покрытия сети выросла на 20%. Такого расширения удалось достичь без развертывания новых сайтов, за счет задействования частот 800 МГц под LTE.

 

 

Улучшения покрытия LTE коснулись жителей 8 населенных пунктов, среди которых Туричино, Усть-Долыссы, Борки, Ширнево, Ловец, Зуи, Козлово и Дубинино. Всего улучшения коснулись порядка 2 тысяч жителей.

 

 

Кроме того, благодаря развитию LTE все более активно используется режим звонков в VoLTE - порядка 31% разговоров.

«Мы ежегодно модернизируем сеть в различных локациях и населённых пунктах Псковской области, стараясь минимизировать количество «белых пятен» на карте региона. После проведённых работ в Невельском районе заметно улучшилось качество связи: в удаленных деревнях на улицах и внутри помещений передача информации стала происходить значительно быстрее, ведь покрытие мобильного интернета увеличилось почти на четверть», — комментирует Александр Долгих, директор МегаФона в Псковской области.

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теги: МегаФон развитие сетей Псковская область

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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