Развитие сетей: МегаФон в Псковской области - улучшено покрытие в Бежаницком районе

03.12.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает об установке дополнительного оборудования в диапазоне 4G/LTE в селах Бежаницкого района Псковской области. Был запущен дополнительный низкочастотный слой сети, что актуально для сельской местности, где дальность покрытия зачастую определяет его связность.

В Бежаницком районе увеличилась территория уверенного 4G-покрытия в поселках Красный луч и Бежаницы, селах Чихачево и Ашево, деревнях Ублиска, Сарыгино, Гора, Бардово, Выдрино и Цевло.

С начала года модернизация сети оператора затронула все районы области. Обновления коснулись не только крупных поселков, но и небольших населенных пунктов. Всего за 2024 год с помощью дополнительного низкочастотного диапазона 800 МГц зона покрытия была увеличена в 90 деревнях и селах. По сравнению с прошлым годом интернет трафик на обновлённых территориях вырос на 62%.

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теги: МегаФон развитие сетей Псковская область

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