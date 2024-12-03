Развитие сетей: МегаФон в Псковской области - улучшено покрытие в Бежаницком районе

MForum.ru
03.12.2024,
МегаФон сообщает об установке дополнительного оборудования в диапазоне 4G/LTE в селах Бежаницкого района Псковской области. Был запущен дополнительный низкочастотный слой сети, что актуально для сельской местности, где дальность покрытия зачастую определяет его связность.
В Бежаницком районе увеличилась территория уверенного 4G-покрытия в поселках Красный луч и Бежаницы, селах Чихачево и Ашево, деревнях Ублиска, Сарыгино, Гора, Бардово, Выдрино и Цевло.
С начала года модернизация сети оператора затронула все районы области. Обновления коснулись не только крупных поселков, но и небольших населенных пунктов. Всего за 2024 год с помощью дополнительного низкочастотного диапазона 800 МГц зона покрытия была увеличена в 90 деревнях и селах. По сравнению с прошлым годом интернет трафик на обновлённых территориях вырос на 62%.
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теги: МегаФон развитие сетей Псковская область
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