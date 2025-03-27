Развитие сетей: Билайн в Псковской области - 4G/LTE компании появился еще в 30 деревнях и селах

27.03.2025, MForum.ru

В 14 муниципальных районах Псковской области появился мобильный интернет Билайн в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). Проект предусматривает появление мобильного интернета в поселках и деревнях, где проживает до 500 человек. Обеспечивается здесь и поддержка VoLTE.

Населенные пункты Псковской области, где появилась связь 4G билайна:

Палкинский муниципальный район — Лещихино;

Пыталовский муниципальный район — Линово;

Бежаницкий муниципальный район — Шилово;

Новоржевский муниципальный район — Жадрицы, Стехново;

Новосокольнический муниципальный район — Руново, Захарино, Окни, Бор, Вяз, Горожане;

Опочецкий муниципальный район — Макушино, Духново;

Островский муниципальный район — Погорелка;

Печорский муниципальный район — Ротово, Кулье;

Гдовский муниципальный район — Плесна;

Дновский муниципальный район — Большое Юрково, Скугры;

Куньинский муниципальный район — Прихабы, Каськово, Слепнево;

Псковский муниципальный район — Большое Загорье;

Дедовичский муниципальный район — Сорокино, Станки, Дубишно, Чернецово, Крутец, Сосонка;

Усвятский муниципальный район — Стеревнево.

Билайн продолжит подключение малых населенных пунктов к сети 4G. В 2023 и 2024 году в рамках проекта УЦН Билайн подключил к мобильной связи 4G около 2 тыс. населенных пунктов в разных регионах России.

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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Псковская область

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