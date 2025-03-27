Развитие сетей: Билайн в Псковской области - 4G/LTE компании появился еще в 30 деревнях и селах

MForum.ru
27.03.2025,
В 14 муниципальных районах Псковской области появился мобильный интернет Билайн в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). Проект предусматривает появление мобильного интернета в поселках и деревнях, где проживает до 500 человек. Обеспечивается здесь и поддержка VoLTE.
Населенные пункты Псковской области, где появилась связь 4G билайна:
Билайн продолжит подключение малых населенных пунктов к сети 4G. В 2023 и 2024 году в рамках проекта УЦН Билайн подключил к мобильной связи 4G около 2 тыс. населенных пунктов в разных регионах России.
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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Псковская область
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