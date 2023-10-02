Развитие сетей: МегаФон о развитии в Псковской области - Гоголево и Полистовский заповедник

02.10.2023, MForum.ru

МегаФон обеспечил доступ к услугам на базе сети LTE для жителей и туристов в деревне Гоголево Локнянского района. Связью и мобильным интернетом могут воспользоваться посетители природного заповедника - Полистово-Ловатской водно-болотной системы. Доступные абонентам скорости - до 40 Мбит/с.

В деревне Гоголево расположены гостевой дом, музей деревенского быта и научно –техническая база, обустроен «Экологический класс под открытым небом «Полистовье на ладони».

«Туристический поток из года в год увеличивается, поэтому для комфорта наших абонентов мы строим новые базовые станции не только в густонаселенных городских районах, но и в туристических локациях», — комментирует Александр Долгих, директор МегаФона в Псковской области.

Полистовский заповедник расположен на востоке Псковской области и охраняет западную часть Полистово-Ловатской водно-болотной системы, состоящей из 15 слившихся болотных массивов. Его площадь составляет более 37 тысяч гектаров, из которых 80% это болотные массивы. \\

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теги: МегаФон развитие сетей Псковская область

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