LTE: Tele2 запустила 4G в Тюменской области

MForum.ru
14.06.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Тюменской области. Теперь высокоскоростной интернет в стандарте 4G доступен абонентам компании в Тюмени, Ишиме и Тобольске.
В Тюменской области LTE-сеть работает на частотах 800 и 1800 МГц. Особенностью частотного диапазона 800 МГц является широкая зона радиопокрытия. LTE-1800 обладает устойчивой проникающей способностью и обеспечивает высокий уровень сигнала не только на улицах, но и в помещениях со сложными конструктивными особенностями.
Для запуска сети технические специалисты Tele2 вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве LTE-сети оператор использовал современные системы Ericsson. Сети 2G и 3G в Тюменской области также построены на этом оборудовании, работа с единым вендором позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети.
Пользователям скоростного мобильного интернета в Тюменской области компания предлагает протестировать возможности новой сети. При подключении к тарифным планам «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» новые абоненты получат удвоенный пакет 4G-интернета на три месяца.
В 2017 году Tele2 увеличила планы по количеству сетей LTE в два раза: оператор запустит услугу скоростного мобильного интернета в стандарте 4G в 25 регионах. Компания строит сети по новому принципу постепенного расширения покрытия. Этот подход способствует снижению нагрузки на уже работающие сети 3G в тех местах, где Tele2 наблюдает повышенный спрос на услугу скоростного интернета. Поэтапный запуск базовых станций 4G также позволяет оперативно обеспечить жителей регионов быстрым мобильным интернетом.
В настоящее время Tele2 оказывает услугу скоростного мобильного интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в 32 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Орловской, Омской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Карелии, Коми, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
+ +
© , пресс-релиз,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
19.06. [Новости компаний] LTE: Tele2 запустил LTE в Архангельской области / MForum.ru
12.06. [Краткие новости] Tele2 в Тюменской области / MForum.ru
24.08. [Новости компаний] Тарифы: "Беспредельно черный" от Tele2 - это бомба! / MForum.ru
03.08. [Краткие новости] LTE-A: МТС развивает сеть LTE-A в Тверской области / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Раскрыты полные спецификации и цены UMIDIGI Z1 и Z1 Pro / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: ZTE nubia M2 Play с широкоугольной сэлфи-камерой представлен официально / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Gionee A1 lite – 20 Мп фронтальная камера и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru
16.06. [Новинки] Анонсы: Homtom HT37 Pro получил двойные динамики и Active LED / MForum.ru
16.06. [Новинки] Анонсы: Ivvi V3 c 13 Мп селфи-камерой представлен официально / MForum.ru
16.06. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 10 – недорогой планшет с 10,1-дюймовым экраном и голосовой связью / MForum.ru
15.06. [Новинки] Анонсы: Archos запускает 4 новых смартфона / MForum.ru
15.06. [Новинки] Это интересно: Google продала около 1 млн смартфонов Pixel / MForum.ru
15.06. [Новинки] Анонсы: Samsung J7 Pro и J7 Max ориентированы на шоппинг и социальные медиа / MForum.ru
14.06. [Новинки] Это интересно: Крепкая «звонилка» Nomu T10 выдержала дроп-тест / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Moto E4 и Moto E4 Plus – теперь официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Oppo R11 Plus с 6-дюймовым AMOLED-дисплеем и АКБ 4000 мАч представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Vkworld F2 с сенсором Sony IMX149 оценен в $60 / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Blackview BV8000 Pro – защищенный смартфон с мощной платформой / MForum.ru
08.06. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 836 – флагман линейки Qualcomm второй половины 2017 года / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: HomTom HT30 с корпусом Fluff Paint оценен в 70 евро / MForum.ru
07.06. [Новинки] Это интересно: Android Marshmallow стал самой массовой версий Android / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Oppo раскрыла подробности о R11 / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: ZTE V870 представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Дебютировали Apple iPad Pro 10.5 и 12.9 с iOS 11 / MForum.ru