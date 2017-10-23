Развитие сетей: ВымпелКом запустил поддержку 4G/LTE 1800 в Биробиджане

[Пресс-релизы]: «Билайн» запустил в Биробиджане скоростной мобильный интернет 4G

23 октября 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустил в Биробиджане сеть 4G. Теперь максимальная скорость доступа в мобильный интернет достигает 65 Мбит/с. Это в несколько раз выше, чем в сети предыдущего поколения 3G.

Увеличение скоростей мобильного интернета поможет клиентам компании чувствовать себя еще более свободно. Они смогут быстро загружать в социальные сети качественные фотографии, смотреть HD-видео, играть в онлайн-игры, еще быстрее загружать контент из глобальной сети на свои мобильные устройства и многое другое.

Базовые станции работают в частотном диапазоне 1800 MHz. Этот диапазон обеспечивает стабильный сигнал как на улице, так и внутри помещений. Скорость будет одинаково высокой, независимо от того, слушает ли клиент музыку прямо из интернета на улице, или смотрит с помощью смартфона новые ролики на YouTube у себя дома. В зону покрытия сети попала вся территория города: спальные районы, учебные заведения, торгово-развлекательные и бизнес центры, важные социальные объекты.

«Мы видим, как растет популярность мобильного интернета. За последний год трафик вырос более чем на 30%. Этому способствует рост числа клиентов, которые пользуются смартфонами. За год удвоилось число владельцев мобильных устройств, поддерживающих LTE. Чтобы удовлетворить создавшуюся потребность, мы запустили сеть 4G», - комментирует руководитель «Билайн» в Биробиджане Дмитрий Верхотуров.

Запуск новых базовых станций позитивно сказался и на скоростях в сети предыдущего поколения. Благодаря запуску 4G, снизилась нагрузка на сеть 3G. Одинаково комфортно можно будет пользоваться мобильным интернетом и в той, и в другой сети.

Для использования сети 4G необходима SIM-карта и мобильное устройство, работающие с этой технологией. В офисах продаж клиенты компании при необходимости могут бесплатно заменить свою SIM-карту на поддерживающую сеть 4G. Также в салонах «Билайн» можно приобрести 4G-смартфоны.