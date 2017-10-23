Развитие сетей: ВымпелКом запустил поддержку 4G/LTE 1800 в Биробиджане

MForum.ru
23.10.2017,
Компания ВымпелКом (Билайн) сегодня объявила о запуске сети LTE 1800 в Биробиджане. Максимально зафиксированная скорость доступа к мобильному интернету составила 65 Мбит/c. Как ожидается, новая сеть частично разгрузит от трафика сеть 3G компании, вырастут средние скорости доступа к интернету для всех пользователей сети.
По данным MForum, это 74-й регион, где ВымпелКом предоставляет услуги LTE и не менее, чем 13-й регион, где для этого задействованы частоты диапазона 1800 МГц b3. В целом по России можно насчитать не мене 296 сетей 4G/LTE, что соответствует средней представленности в 3.57 сети LTE на регион. В 46 регионах РФ действует 4 конкурирующих сети LTE, в 27 регионах - 3 сети LTE.
Пресс-релиз компании ВымпелКом - в комментариях под заметкой.
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© Алексей Бойко,
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[Пресс-релизы]: «Билайн» запустил в Биробиджане скоростной мобильный интернет 4G
23 октября 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустил в Биробиджане сеть 4G. Теперь максимальная скорость доступа в мобильный интернет достигает 65 Мбит/с. Это в несколько раз выше, чем в сети предыдущего поколения 3G.
Увеличение скоростей мобильного интернета поможет клиентам компании чувствовать себя еще более свободно. Они смогут быстро загружать в социальные сети качественные фотографии, смотреть HD-видео, играть в онлайн-игры, еще быстрее загружать контент из глобальной сети на свои мобильные устройства и многое другое.
Базовые станции работают в частотном диапазоне 1800 MHz. Этот диапазон обеспечивает стабильный сигнал как на улице, так и внутри помещений. Скорость будет одинаково высокой, независимо от того, слушает ли клиент музыку прямо из интернета на улице, или смотрит с помощью смартфона новые ролики на YouTube у себя дома. В зону покрытия сети попала вся территория города: спальные районы, учебные заведения, торгово-развлекательные и бизнес центры, важные социальные объекты.
«Мы видим, как растет популярность мобильного интернета. За последний год трафик вырос более чем на 30%. Этому способствует рост числа клиентов, которые пользуются смартфонами. За год удвоилось число владельцев мобильных устройств, поддерживающих LTE. Чтобы удовлетворить создавшуюся потребность, мы запустили сеть 4G», - комментирует руководитель «Билайн» в Биробиджане Дмитрий Верхотуров.
Запуск новых базовых станций позитивно сказался и на скоростях в сети предыдущего поколения. Благодаря запуску 4G, снизилась нагрузка на сеть 3G. Одинаково комфортно можно будет пользоваться мобильным интернетом и в той, и в другой сети.
Для использования сети 4G необходима SIM-карта и мобильное устройство, работающие с этой технологией. В офисах продаж клиенты компании при необходимости могут бесплатно заменить свою SIM-карту на поддерживающую сеть 4G. Также в салонах «Билайн» можно приобрести 4G-смартфоны.
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