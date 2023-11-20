Развитие сетей: Вымпелком ускорил сеть в Астраханской области - на 25%

20.11.2023, MForum.ru

ВымпелКом сообщает о проведенных в Астраханской области работах по рефармингу. В основном он затронул диапазон 1800 МГц. По данным оператора, это позволило нарастить скорости мобильного интернета почти на 25%.

Директор Астраханского отделения билайн Роман Харьковский:

«Клиенты билайн в регионе все больше пользуются мобильным интернетом. С марта по август этого года интернет-трафик в сети 4G вырос на 20%. Наши технические специалисты провели модернизацию оборудования на почти 300 объектах связи. Мы продолжим развивать сеть и улучшать качество связи, чтобы жители Астраханской области могли комфортно пользоваться любыми онлайн сервисами».

По итогам 2022 года билайн нарастил емкость сети 4G в Астраханской области в 1.5 раза. Оператор, в частности, построил новые BS в Астрахани, Нариманове, Ахтубинске, Харабали, а также в небольших населенных пунктах.

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теги: Астраханская область билайн ВымпелКом

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