Развитие сетей: МТС ускорил сеть LTE в Астрахани

MForum.ru
10.11.2023,
МТС сообщает о модернизации сети LTE в Астрахани - на улицах Латышева и Татищева, где находятся основные учебные заведения областного центра, в частности, АГУ, АГТУ, АГАСУ. Здесь установили новое телеком-оборудование МТС, обеспечив уверенным покрытием LTE несколько десятков тысяч студентов, а также местным жителям из кварталов по соседству.
фото: Alexander Popovkin on Unsplash
В зоне улучшенного покрытия оказались, в частности, жители ЖК Лазурный и ЖК Прогресс, посетители центрального стадиона Астрахани.
«Студенты и школьники – самые активные пользователи интернета и во время учебного года нагрузка на сеть ожидаемо возрастет. Чтобы всем жителям было комфортно в сети МТС мы обновляем инфраструктуру и работаем на опережение. Выбирать наиболее эффективные локации для строительства нового телеком-оборудования нам помогают технологии, в частности – Big Data МТС, которая с помощью обезличенных больших данных позволяет проанализировать не только технические параметры нагрузки на сеть, но цифровые предпочтения абонентов, популярные локации, данные о развитии транспортной и социальной инфраструктуры, а также многие другие показатели», - рассказывает директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.
МТС в 2023 году в Астраханской области занимался, в частности, рефармингом диапазона 1800 МГц и стройкой LTE в ряде населенных пунктов, где покрытия 4G не было, например, в селе Ясын-Сокан, в Красном Яре, на участке трассы Р216 между Ставропольским краем и Астраханской областью.
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теги: МТС Астраханская область развитие сетей
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