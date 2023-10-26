Развитие сетей: МТС в Астраханской области - село Ясын-Сокан получило 4G

26.10.2023, MForum.ru

В селе Ясын-Сокан Астраханской области появилось покрытие 4G/LTE от МТС. В зоне покрытия не только территория села, но и часть трассы 12А-114 (Маячное - Первомайский - Переправа Корсака - Джанай - Ясын-Сокан - мост через Ахтубу). Село Ясын-Сокан основано в 1861 году, сейчас в нем проживает несколько сотен человек.

«Ясын-Сокан – один из немногих населенных пунктов в регионе, где до сих пор не было возможности пользоваться мобильным интернетом. Мы стремимся предоставить возможность всем жителям и гостям доступ к высокоскоростному интернету в любой точке региона, будь то популярные туристические локации или малые населенные пункты. Развитая ИТ-инфраструктура помогает создавать комфортные условия для жизни и развития территорий», — прокомментировал директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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теги: МТС Астраханская область развитие сетей

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