Развитие сетей: ВымпелКом в Астраханской области - емкость выросла в 1.5 раза

26.10.2023, MForum.ru

ВымпелКом напоминает, что по итогам 2022 года емкость сети в Астраханской области выросла в 1.5 раза. Новые базовые станции были построены в Астрахани, Нариманове, Ахтубинске, Харабали, а также в небольших населенных пунктах области. В частности, в рыболовных местах связь была улучшена в Икрянинском районе в селах Федоровка, Чулпан, Ниновка, Седлистое, поселке Старо-Волжском, а также на туристических базах - «Астраханская жемчужина», «Икра», «Зеленый Берег», «Староволжский», «Донгар» и других.

В 2023 году по итогам проведенных мероприятий скорость мобильного интернета на ряде объектов выросла на 12%. На базе «Зеленый Берег», например, она составляет 26 Мбит/с. В остальных местах варьируется от 10 Мбит/с до 26 Мбит/с.

В Икрянинском районе Астраханской области рыбаки и туристы с января по октябрь 2023 года использовали больше голосового и интернет-трафика, чем за аналогичный период в прошлом году. По телефону в 2023 году звонили на 24% больше, чем в 2022 - почти 350 тысяч часов. Вырос и мобильный трафик в рыболовных местах - на 9%.

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теги: билайн ВымпелКом Астраханская область развитие сетей

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