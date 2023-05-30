Развитие сетей: МТС о развитии сети LTE в Астрахани и области

MForum.ru
30.05.2023,
МТС сообщает о проведенной модернизации сетей компании в Астраханской области.
В рамках модернизации частоты диапазона 1800 МГц перераспределили под LTE. По данным оператора, это позволило нарастить зону покрытия LTE на 15%, вроде и немного, но для тех, кто был вне зоны действия сети, а теперь может звонить и пользоваться мобильным интернетом - очень существенно. Кроме того, оператор отмечает рост доступных абонентам скоростей мобильного доступа примерно на треть, это ощутимая разница.
Астраханская область по праву считается одним из главных «рыбных» регионов России, еще со времен каменного века территория, где расположен регион, славилась рыбными ресурсами. Ранее стало известно, что Астраханскую область, по данным Big Data МТС, во время сезона любительской рыбалки в 2023 году выбрало на 25% больше туристов, чем годом раньше. Основными точками притяжения для туристов стали гостиницы и базы отдыха в дельте Волги.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей МТС обеспечение покрытием автотрасс М4 Дон
--
Публикации по теме:
20.01. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом расширил емкость сети 4G/LTE в Астраханской области в 1.5 раза / MForum.ru
16.01. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом в Астраханской области провел рефарминг и запустил VoWiFi / MForum.ru
25.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Вымпелком обеспечил связь в популярных рыболовных местах Астраханской области / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
23.03. [Новости компаний] Маркетинг: Кто и где в VoLTE в России / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12T Pro дебютировал с Dimensity 8200 и экраном 144 Гц / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17 Pro дебютирует с 50 Мп селфи-камерой / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S17e представлен официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K11x с чипсетом Snapdragon 695 SoC, 108 Мп камерой и 120 Гц экраном / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad и TWS Air Pro представлены официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Neo8 Pro с Dimensity 9200+ / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Nova Y91 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 Pro получит AMOLED-экран и зарядку 68 Вт / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G с Mediatek Dimensity 6080 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфон Note 30 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Z7s 5G появился в Индии / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: iQOO Pad представят 23 мая / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии / MForum.ru
19.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Civi 3 дебютирует с чипсетом Dimensity 8200 Ultra / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo N53 с чипсетом Unisoc и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U23 Pro со 108 Мп камерой на базе Snapdragon 7 Gen 1 / MForum.ru
18.05. [Новинки] Это интересно: Lenovo вошла в ТОП5 производителей смартфонов в Европе и Латинской Америке / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30i получил чипсет Helio G85, 64 Мп строенную камеру и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 2 с чипсетом Dimensity 7050 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru