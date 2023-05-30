Развитие сетей: МТС о развитии сети LTE в Астрахани и области

MForum.ru

Развитие сетей: МТС о развитии сети LTE в Астрахани и области

30.05.2023, MForum.ru

МТС сообщает о проведенной модернизации сетей компании в Астраханской области.

 

 

В рамках модернизации частоты диапазона 1800 МГц перераспределили под LTE. По данным оператора, это позволило нарастить зону покрытия LTE на 15%, вроде и немного, но для тех, кто был вне зоны действия сети, а теперь может звонить и пользоваться мобильным интернетом - очень существенно. Кроме того, оператор отмечает рост доступных абонентам скоростей мобильного доступа примерно на треть, это ощутимая разница.

Астраханская область по праву считается одним из главных «рыбных» регионов России, еще со времен каменного века территория, где расположен регион, славилась рыбными ресурсами. Ранее стало известно, что Астраханскую область, по данным Big Data МТС, во время сезона любительской рыбалки в 2023 году выбрало на 25% больше туристов, чем годом раньше. Основными точками притяжения для туристов стали гостиницы и базы отдыха в дельте Волги.

пресс-релиз МТС

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теги: развитие сетей МТС обеспечение покрытием автотрасс М4 Дон

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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