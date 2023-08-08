Развитие сетей: МТС о развитии сети в Астраханской области - Красный Яр

08.08.2023, MForum.ru

МТС завершила очередной этап развития сети LTE в ряде населенных пунктов Астраханской области. Оператор заявляет, что в результате дооборудования и обновления базовых станций скорости мобильного доступа выросли в 3 раза на территории села Красный Яр, расположенного на руинах первой столицы Золотой Орды - Сарай-аль-Махруса.

«Мы планомерно работаем над обеспечением достаточной емкости сети, чтобы каждый гость и житель региона мог пользоваться высокоскоростным интернетом. Уверен, что развитая ИТ-инфраструктура и высокая скорость интернета поможет создать комфортные условия для жизни и работы в регионе», — отмечает директор филиала МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

Из истории Красного Яра

«Красный Яр имеет большое значение для историков и археологов. Здесь найдены десятки древних захоронений, в том числе хазарского и золотоордынского периода. Так, раскопки рядом с селом помогли воссоздать наряд монгольской принцессы – археологи обнаружили погребальный наряд богатой жительницы Золотой Орды: халаты из китайской парчи, вышитые нитями из сусального золота, сапоги из кожи, кисет с монетами, сумочка – амулетница, костяные спицы с изображёнными на них соколами, деревянная ложка и редкая расписная чаша. Кроме того, здесь были найдены редкие золотые и серебряные монеты, например – византийский солид императора Тиберия Третьего, украшения из золота и серебра, глиняная посуда и много предметов быта и одежды. В планах исследовать территорию Красного Яра и в будущем, уверен, нас ждет множество открытий», - отметил астраханский археолог и кандидат исторических наук Сергей Котеньков.

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теги: МТС развитие сетей Астраханская область

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