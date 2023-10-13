Развитие сетей: МТС о модернизации сети на трассе Р216 на участке между Ставропольским краем и Астраханской областями

MForum.ru
13.10.2023,
МТС сообщает о реализации проекта по улучшению качества сети сотовой связи на одной из загруженных южных трасс - Р216, объединяющей Астраханскую область, Ставрополье и территории Северного Кавказа. На трассе развернуты новые базовые станции, заявляется о росте доступных скоростей до 3 раз для автопутешественников.
Дополнительное оборудование развернуто не только на участке федеральной трассы, но также в пяти населенных пунктах Ипатовского и Грачёвского округов, через которые ежедневно проезжают тысячи автомобилей.
По данным Big Data МТС, туристы из Астраханской области входят в Топ-10 самых наиболее активных регионов, откуда приезжает больше всего людей в Ставрополье в 2023 году. За первые 9 месяцев число приезжих из Астраханской области выросло на 6% год к году.
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теги: развитие сетей МТС автотрассы Ставропольский край Астраханская область
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