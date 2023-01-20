Развитие сетей: ВымпелКом расширил емкость сети 4G/LTE в Астраханской области в 1.5 раза

20.01.2023, MForum.ru

ВымпелКом сообщает, что в течение года строил в Астраханской области новые базовые станции, в частности, в Астрахани, а также в Нариманове, Ахтубинске, Харабали, а также в небольших населенных пунктах, например, в селах Енотаевка, Яманцуг, поселке Капустин Яр.

Директор Астраханского отделения билайн Андрей Дмитриев:

«В 2022 году мы активно развивали сеть 4G: строили новые базовые станции, провели рефарминг - расширили диапазоны частот для пропуска интернет-трафика. В результате скорость мобильного интернета в области за год выросла на 20%. Мы продолжим развивать сеть, учитывая потребности клиентов».

В Астрахани связь улучшена в районе парка Дружба, центральной набережной, площади Петра, отеля «Азимут», улиц Шмидта, Сергеева, Горького, пер. Бульварного. Также в 2022 году технические специалисты билайн ускорили мобильный интернет в ТРЦ «Ярмарка», ТРК «Сити», аэропорту Астрахани.

В Нариманове новые базовые станции были построены в центральной части города. Улучшено покрытие и емкость сети 4G на улицах Волжская, Астраханская, Центральная, Школьная, Волгоградская, в парке имени Наримана Нариманова и сквере Победы.

В Харабали связь улучшена в северной часть города, включая выезд в направлении Ахтубинска. В том числе, на улицах Волжская, Интернациональная, Маяковского, Юбилейная, Победы, Песчаная, Водопроводная и других.

Напомним, в 2022 году билайн построил новые базовые станции в Икрянинском районе (села Федоровка, Чулпан, Ниновка, Седлистое, поселок Старо-Волжский), в дачных массивах в пригородах Астрахани.

Кроме того, оператор запустил в Астраханской области поддержку технологий VoLTE (Voice over LTE) и VoWiFi.

пресс-релиз билайн

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теги: билайн ВымпелКом развитие сетей Астраханская область