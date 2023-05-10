Развитие сетей: МТС сообщает о модернизации сети в Волгоградской области

MForum.ru
10.05.2023,
По данным компании, проведено полное обновление телеком-оборудования и рефарминг диапазона 1800 МГц для использования его частот сетью LTE. Как заявляет компания, это обеспечило рост скоростей мобильного интернета в среднем в 1,6 раза.
Модернизация длилась порядка 2 лет. Замена телеком-оборудования стартовала в Волгограде и Волжском, затем, поэтапно, коснулась всей области. Была запущена поддержка VoLTE - еще один регион!
За 2022 год потребление трафика в Волгоградской области выросло на 10% - это немного, особенно с учетом проведенной модернизации. Оператор отмечает, что продолжает строительство новых базовых станций на территории области.
«С каждым годом число потребителей интернета растет, как и растет число потребляемого трафика. Только за последний год волгоградцы стали в среднем на 10 процентов «качать» больше трафика и пользоваться интернетом. Мы планомерно работаем над качеством и скоростью передачи данных в регионе. За последние два года мы полностью заменили все оборудование на сети МТС, завершили работы по рефармингу, которые позволили на порядок увеличить скорости, но на достигнутом не останавливаемся. Сейчас продолжаем строить новые базовые станции на территории всего региона, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС», - отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
В Волгоградской области отмечу также активность Вымпелком - за последние 3 года оператор инвестировал в регион в объеме более 2.4 млрд рублей (по миллиарду в 2020 и 2021 году), эти средства вкладывались в наращивание покрытия, в модернизацию оборудования и в запуск поддержки VoLTE в феврале 2022 года.
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теги: МТС развитие сетей Волгоградская область
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