Развитие сетей: Вымпелком в Подмосковье поднял скорости мобильного интернета в среднем на 30%

MForum.ru
27.04.2022,
Оператор билайн сообщает об улучшении качества мобильного интернета в Московской области. В частности, оператор утверждает, что в среднем доступные абонентам скорости скачивания контента выросли на 30%, что позволяет просматривать онлайн видеоконтент без замираний картинки.
Скорости мобильного интернета заметно выросли в 35 городах Подмосковья, где проживает около 5 млн человек. Среди них - Зеленоград, Балашиха, Сергиев Посад, Лобня, Красногорск, Клин и другие.
Наиболее заметно приросли средние скорости мобильного интернета в Воскресенске, вдвое по итогам внутренних замеров, в Клину - на 70%, в Сергиевом Посаде - на 60%.
Вымпелком не называет число новых базовых станций в Подмосковье, но говорит об их относительном приросте в 2021 году на 30%.
Это результат серьезных инвестиций компании в развитие сети. Только за 2021 год оператор вложил 12 млрд рублей. Вторая существенная составляющая улучшения качества услуг - рефарминг диапазона 1800 МГц, переиспользование частот GSM сетью LTE.
В Московском регионе в 2021 году добавлялись базовые станции 5G-Ready. То есть, будь политика использования частот чуть более дальновидной, это оборудование уже могло бы работать в режиме 5G. А пока сети 5G в России запускать не разрешается, базы работают в режиме LTE-Advanced / LTE-Advanced Pro.
Более 1000 новых базовых станций билайн построил с целью улучшения покрытия вдоль железных дорог и автомагистралей. Это нарастило зону охвата покрытием мобильной сети на более, чем 3000 км.
Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:
«Как я уже не раз говорил, мы стремимся оказывать одинаково высокий уровень сервиса как в столице, так и в области. Чтобы достигнуть нашей цели в прошлом году большую часть инвестиций в развитие сети мы направили именно на Московскую область и дороги, которые связывают ее города с Москвой. Но мы не только строим там, но и настраиваем сеть определенным образом – перераспределяем частотный ресурс в пользу сетей 4G, так как видим, что все больше клиентов используют этот стандарт как для выхода в интернет, так и для голосовой связи с помощью технологии VoLTE, в том числе на своих загородных участках. Чтобы полноценно пользоваться новыми технологиями на сети, убедитесь, что кроме смартфона, стандарт 4G также поддерживает ваша сим-карта. При необходимости, ее заменят на новую без потери номера».
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теги: развитие сетей Московская область Вымпелком билайн
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