Развитие сетей: МегаФон улучшил покрытие LTE в промзоне Нижнекамска

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон улучшил покрытие LTE в промзоне Нижнекамска

24.10.2022, MForum.ru

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МегаФон в 4 раза нарастил площадь покрытия LTE в промзоне Нижнекамска, где расположен один из крупнейших центров нефтехимической промышленности России. В Нижнекамске размещены нефтеперерабатывающие и химические заводы, а также предприятия строительной и пищевой индустрии.

Для наращивания покрытия МегаФон запустил дополнительные базовые станции LTE 1800, что позволило также поднять скорости доступа до 70 Мбит/с. Включена поддержка услуги VoLTE.

«Мы продолжаем строить телеком-объекты там, где это действительно необходимо. Развитие сети в Нижнекамске позволило десяткам тысяч сотрудников пользоваться необходимыми цифровыми сервисами без задержек, оперативнее решать рабочие вопросы и оставаться на связи с родными. А на производствах появились возможности для внедрения передовых технологий», — отметил директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

пресс-релиз МегаФон

В Татарстане активны практически все операторы. В начале 2022 года МТС сообщала о том, что оборудовала системой видеонаблюдения бензовозы. Вымпелком сообщал, что в 2021 году построил в республике более 1500 базовых станций и включил поддержку VoLTE. МегаФон ведет модернизацию сети, например, в Великом Болгаре и его пригородах.

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теги: телеком МегаФон развитие сетей Татарстан

© Алексей Бойко, MForum.ru

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