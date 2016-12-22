LTE: "Билайн" модернизирует сеть в Самарской области

22.12.2016, MForum.ru

Из Самары сообщают о масштабной модернизации сети, которую проводит "ВымпелКом", идет установка нового оборудования, в декабре очередной этап модернизации завершился в ряде районов Самары и Тольятии.

Буквально на днях новый гендиректор ВымпелКом, г-н Шелль Йонсен, говорил о том, что компания еще в 2016 году начала вкладывать существенные усилия в модернизацию своей радиоподсистемы. Эта работа идет в ряде регионов и продолжится в 2017 году.

Из Самары сообщают, что "технические работы по модернизации сети завершились в Самаре на улицах Вологодская, Демократическая, Л.Толстого, Ленинская, Урицкого и в Тольятти на территории ОАО «АвтоВАЗ» и GM-АВТОВАЗ. В результате на 8 базовых станциях оператора была запущена сеть 4G в диапазоне LTE 1800, а также увеличено покрытие сетей 2G и 3G".