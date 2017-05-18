LTE: Tele2 запустила сеть 4G/LTE в Курской области

MForum.ru
18.05.2017,
Tele2 запустила в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Курской области. Для этого задействован диапазон 1800 МГц, обеспечивающий более обширное покрытие вне помещений и неплохой уровень сигнала внутри помещений по-сравнению с покрытием, обеспечиваемым сетями LTE 2.5-2.7 ГГц при сравнимом числе сайтов.
Tele2 начала оказывать услугу мобильного интернета в стандарте LTE в Курске и Железногорске. В зоне устойчивого покрытия сети 4G по данным компании проживает более 46% жителей региона.
Чтобы обеспечить абонентов Tele2 качественным мобильным интернетом на высоких скоростях, технические специалисты компании модернизировали центры коммутации в регионах, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве LTE-сети оператор использовал современные системы Nokia Networks. Поскольку сети 2G и 3G в Курской области также построены на оборудовании Nokia Networks, единый вендор позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети.
В настоящее время Tele2 оказывает услуги скоростного мобильного интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в 29 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Орловской, Омской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областях, в Чувашской Республике, республиках Карелии, Коми, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
По данным MForum.ru, покрытие сети LTE Tele2 можно заметить также в Марий Эл и Волгоградской области, но оператор пока не сообщал об их запуске. Можно предположить, что анонсы будут после того, как покрытие существенно вырастет относительно текущего.
В Курской области услуги LTE предоставляют все операторы - конкуренты Tele2 Россия по "большой четверке". Tele2 с LTE присутствием в 29 регионах все еще заметно отстает от "большой тройки", которая обеспечивает LTE в 83, 79 и 73 регионах, соответственно. Тем не менее, компания постепенно сокращает разрыв с лидерами рынка.
+ +
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
26.04. [Новости компаний] VoLTE: Tele2 запустила услугу VoLTE в Москве для 2 моделей смартфонов / MForum.ru
01.03. [Новости компаний] Акции: Tele2 предлагает бесплатно испытать мобильный интернет / MForum.ru
26.02. [Новости компаний] LTE: МТС сообщила о запуске поддержки LTE 2600 и LTE-A в Краснодарском крае / MForum.ru
09.12. [Краткие новости] Реклама: Tele2 начала рекламную поддержку новых брендированных аппаратов / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Sony Xperia XZ Premium / MForum.ru
18.05. [Новинки] Слухи: Doogee собирается выпустить флагман с MediaTek Helio X30 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
18.05. [ПО] Мобильные ОС: Google подтвердил релиз Android O «в конце лета» / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Samsung Galaxy J3 (2017) / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Nokia 3, 5, 6 и новой 3310 / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: HTC U11 с оболочкой Edge Sense представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Y7 с аккумулятором 4000 мАч и Android 7.0 Nougat / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y3 2017 – брендовый смартфон за $60 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Это интересно: Цена люксовой версии Nokia 3310 начинается от 119 тысяч рублей / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Blackview P2 Lite с аккумулятором емкостью 6000 и функционалом Powerbank / MForum.ru
12.05. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен прочный смартфон ZTE / MForum.ru
12.05. [Новинки] Это интересно: Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 появились в продаже в Китае / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade X Max сочетает 6-дюймовый дисплей и Android 7.1.1 / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia M2 Lite доступен на индийском рынке / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Honor 6C приходит на российский рынок / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool Play 6 – игровой телефон с 6 Гб ОЗУ и емким аккумулятором / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Цена Smartisan Nut Pro со сдвоенной тыловой камерой страртует от 1499 юаней / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Vkworld S3 – смартфон с динамиком Philips и сенсором Sony за $50 / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: OnePlus 5 будет стоит $449 / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Oppo F3 – сэлфи-эксперт со сдвоенной фронтальной камерой / MForum.ru