LTE: Tele2 запустила сеть 4G/LTE в Курской области

18.05.2017, MForum.ru

Tele2 запустила в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Курской области. Для этого задействован диапазон 1800 МГц, обеспечивающий более обширное покрытие вне помещений и неплохой уровень сигнала внутри помещений по-сравнению с покрытием, обеспечиваемым сетями LTE 2.5-2.7 ГГц при сравнимом числе сайтов.

Tele2 начала оказывать услугу мобильного интернета в стандарте LTE в Курске и Железногорске. В зоне устойчивого покрытия сети 4G по данным компании проживает более 46% жителей региона.

Чтобы обеспечить абонентов Tele2 качественным мобильным интернетом на высоких скоростях, технические специалисты компании модернизировали центры коммутации в регионах, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве LTE-сети оператор использовал современные системы Nokia Networks. Поскольку сети 2G и 3G в Курской области также построены на оборудовании Nokia Networks, единый вендор позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети.

В настоящее время Tele2 оказывает услуги скоростного мобильного интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в 29 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Орловской, Омской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областях, в Чувашской Республике, республиках Карелии, Коми, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

По данным MForum.ru, покрытие сети LTE Tele2 можно заметить также в Марий Эл и Волгоградской области, но оператор пока не сообщал об их запуске. Можно предположить, что анонсы будут после того, как покрытие существенно вырастет относительно текущего.

В Курской области услуги LTE предоставляют все операторы - конкуренты Tele2 Россия по "большой четверке". Tele2 с LTE присутствием в 29 регионах все еще заметно отстает от "большой тройки", которая обеспечивает LTE в 83, 79 и 73 регионах, соответственно. Тем не менее, компания постепенно сокращает разрыв с лидерами рынка.

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