Развитие сетей: Билайн перезапустил VoLTE в Санкт-Петербурге и Ленобласти

15.02.2021, MForum.ru

Зона действия поддержки VoLTE в Санкт-Петербурге и Ленобласти существенно выросла. Напомним, что этот сервис позволяет звонить и получать звонки через сеть 4G/LTE без перевода вызова в сеть 2G или 3G. Также обеспечивается поддержка технологии HD Voice, что обеспечивает высокое качество передачи голоса.

VoLTE выгодна и для оператора, и для абонентов. По мере перехода голосового трафика в VoLTE, оператор может высвобождать все больше частот, которые ранее использовали сети GSM и 3G под LTE.

Дмитрий Глотов, директор Западного региона компании «ВымпелКом»:

«Билайн запустил технологию VoLTE в Петербурге в марте 2019 года. За эти два года мы существенно расширили сеть 4G, а у наших клиентов появилось больше смартфонов с поддержкой VoLTE. Обновление сервиса - один из этапов большой программы по улучшению качества связи в городе и области. Этот этап делает технологию передачи голоса через сеть 4G доступной более 40% клиентов Билайн в Санкт-Петербурге и области, устройства которых поддерживают VоLTE».

UPD: Билайн не остановятся на перезапусках VoLTE в Московском регионе и Санкт-Петербурге с областью, а продолжат расширять зону действия этой технологии и на другие российские регионы, как это уже сделали МТС и МегаФон.

"В 2021 году Билайн планирует расширить географию проекта и включить технологию VoLTE примерно в 30 регионах России. Технология VoLTE в регионах будет запущена независимо от того, решение какого вендора используется для построения радиосети. Также мы планируем в первом полугодии запустить технологию VoWiFi в Москве, а во втором полугодии - в других регионах", - комментирует пресс-служба "Вымпелком" для MForum.ru.

Того же стоит пожелать и Tele2/Ростелекому, которые до сих пор не обеспечили масштабного внедрения технологии VoLTE.

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теги: телеком Билайн Вымпелком развитие сетей VoLTE Санкт-Петербург Ленобласть