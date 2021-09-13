Связь в метро: Билайн и МТС общими усилиями нарастили покрытие в тоннелях Санкт-Петербурга

13.09.2021, MForum.ru

Билайн запустил сеть сотовой связи еще на 3-х линиях метро в Санкт-Петербурге. Теперь пользоваться интернетом и звонить можно "во всех тоннелях красной, синей, оранжевой линий". На 3-й "зеленой" Невско-Василеостровской линии сервисы по данным оператора доступны в тоннелях от станции "Рыбацкое" до станции "Приморская". Ранее Билайн обеспечил покрытие сети в тоннелях 1-й "красной" Кировско-Выборгской линии.

Проект реализован в рамках соглашения операторов о совместном строительстве инфраструктуры. У МегаФон, напомню, в метро Санкт-Петербурга собственная сеть на базе излучающего кабеля (ЕФАС), построенная в 2015 году. Билайн построил сеть на 1-й "красной" Кировско-Выборгской и своей части 3-й "зеленой" Невско-Василеостровской линиях (27 перегонов), МТС обеспечила покрытие на 2-й "синей" Московско-Петроградской и 4-й "оранжевой" Правобережной линиях (24 перегона). Операторы договорились об обмене доступом к построенным участкам, что позволяет абонентам МТС и Билайн пользоваться сервисами мобильной связи в перегонах общей протяженностью 185 км.

Билайн задействовал в метро Санкт-Петербурга 364 км различных типов кабеля, также установлено 210 тоннельных радиогрупп. На этот раз для увеличения покрытия и улучшения качества услуг применено решение на основе активной распределенной антенной системы (ADAS - Active Distributed Antenna System), которая по заявлению оператора "обеспечивает клиентам максимальное качество сервисов даже при высокой скорости движения поездов". Длина оптического кабеля от базовой станции до выносного блока с антенной может достигать 20 км.

Оборудование поддерживает все современные технологии связи, создает для клиентов высокие скорости мобильного интернета и в нужный момент может быть обновлено до стандарта 5G. Уже сейчас абонентам Билайн в метро доступна технология VoLTE (Voice over LTE), обеспечивающая высокое качество передачи голоcа, а также позволяющая одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G.

Дмитрий Глотов директор региона Запад компании «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») прокомментировал:

«Ежедневно метро Санкт-Петербурга перевозит более 2,5 миллионов пассажиров, это самый популярный вид общественного транспорта в городе. Связь в метро важна для наших клиентов, и поэтому мы сделали покрытие в петербургской подземке непрерывным, а предоставляемые сервисы соответствующими самым современным стандартам. Реализовать проект в такие короткие сроки удалось благодаря качественной подготовке и слаженной работе технических специалистов Билайн, наших партнеров из компании Huawei, сотрудников метрополитена Санкт-Петербурга и коллег из других операторов связи».

До начала проекта по созданию сети в тоннелях сервисами операторов были покрыты все станции, вестибюли, эскалаторы и переходы. В ближайшее время клиенты Билайн смогут использовать связь во всех тоннелях метрополитена Санкт-Петербурга.

Директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин:

«В конце 2020 года МТС обеспечила связью перегоны «синей» линии метрополитена, а в начале этого года – перегоны «оранжевой». И по активному росту интернет-трафика мы видим, насколько мобильная связь в подземке является востребованной у петербуржцев. Продуманные технические решения позволили изначально строить сеть таким образом, что ее могут одновременно использовать несколько операторов связи», — отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Сеть МТС развернута на всех станциях подземки, в том числе в вестибюлях, эскалаторах, платформах и технических помещениях. Планируется, что в остальных тоннелях связь МТС появится в течение года.

Третьей стороной в договоренностях МТС и ВымпелКома о строительстве сети с общим доступом в Санкт-Петербурге выступает Tele2. Эта компания бралась за обеспечение постройки сети на части 3-й "зеленой" Невско-Василеостровской и на 5-й "фиолетовой" Фрунзенско-Приморской. Но пока что, как видим, о запусках взаимного доступа на этих линиях партнеры не сообщают. Надеюсь, что до конца 2021 года все же подтянется со стройкой и этот оператор.

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теги: Билайн МТС покрытие Санкт-Петербург связь в метро телеком

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