VoLTE: ВымпелКом запустил поддержку VoLTE в Брянской области и готовит запуск VoWiFi

MForum.ru
16.08.2021,
Билайн сообщает о запуске поддержки звонков в режиме VoLTE для жителей Брянска и Брянской области. Для пользования технологией не требуются какие-то специальные действия, если SIM-карта клиента поддерживает работу в сети LTE, а телефон - технологию VoLTE, то звонок автоматически осуществляется в режиме VoLTE. Тарифицируются такие вызовы так же, как и звонки с помощью 2G/3G.
Директор Брянского отделения Билайн Ольга Глазова:
«Билайн постоянно улучшает качество связи в Брянской области. В результате растет покрытие сети 4G и скорость мобильного интернета. После запуска сервиса VoLTE мы готовим сеть к внедрению еще одной технологии - Voice over WiFi (VoWiFi), которая будет запущена в регионе в ближайшее время. Эти бесплатные сервисы делают использование услуг мобильной связи для наших абонентов еще удобнее».
В России технология VoLTE распространяется уже не первый год. Наиболее масштабно ее внедрили МегаФон и МТС, у ВымпелКом поддержка VoLTE известна примерно в 6 регионах: Москва и МО, Санкт-Петербург и ЛО, Смоленская и Брянская области. Можно с уверенностью прогнозировать дальнейшее расширение масштабов внедрения VoLTE оператором. У Tele2 поддержка VoLTE заметна пока что только в Московском регионе.
Не менее приятна и новость о планах запуска Вымпелком поддержки VoWiFi в Брянской области "в ближайшее время". Список регионов России, где запущен VoWiFi кем-либо из операторов, приведен здесь.
теги: Билайн Вымпелком VoLTE VoWiFi
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