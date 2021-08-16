VoLTE: ВымпелКом запустил поддержку VoLTE в Брянской области и готовит запуск VoWiFi

MForum.ru

VoLTE: ВымпелКом запустил поддержку VoLTE в Брянской области и готовит запуск VoWiFi

16.08.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Билайн сообщает о запуске поддержки звонков в режиме VoLTE для жителей Брянска и Брянской области. Для пользования технологией не требуются какие-то специальные действия, если SIM-карта клиента поддерживает работу в сети LTE, а телефон - технологию VoLTE, то звонок автоматически осуществляется в режиме VoLTE. Тарифицируются такие вызовы так же, как и звонки с помощью 2G/3G.

 

 

Директор Брянского отделения Билайн Ольга Глазова:

«Билайн постоянно улучшает качество связи в Брянской области. В результате растет покрытие сети 4G и скорость мобильного интернета. После запуска сервиса VoLTE мы готовим сеть к внедрению еще одной технологии - Voice over WiFi (VoWiFi), которая будет запущена в регионе в ближайшее время. Эти бесплатные сервисы делают использование услуг мобильной связи для наших абонентов еще удобнее».

В России технология VoLTE распространяется уже не первый год. Наиболее масштабно ее внедрили МегаФон и МТС, у ВымпелКом поддержка VoLTE известна примерно в 6 регионах: Москва и МО, Санкт-Петербург и ЛО, Смоленская и Брянская области. Можно с уверенностью прогнозировать дальнейшее расширение масштабов внедрения VoLTE оператором. У Tele2 поддержка VoLTE заметна пока что только в Московском регионе.

Не менее приятна и новость о планах запуска Вымпелком поддержки VoWiFi в Брянской области "в ближайшее время". Список регионов России, где запущен VoWiFi кем-либо из операторов, приведен здесь.

теги: Билайн Вымпелком VoLTE VoWiFi

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон запустил федеральную поддержку VoLTE / MForum.ru

10.08. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в 1H2021 построил в Московском регионе почти 3 тысячи новых BS / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 4G и Nokia 110 4G представлены официально / MForum.ru

01.06. [Новости компаний] Пятое поколение: Билайн сообщил о достижении полного покрытия всех станций и тоннелей московского метро / MForum.ru

27.05. [Новости компаний] VoLTE: Билайн запустил технологию VoLTE в Смоленской области / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 14:08 Oleg_Oldis Тема: Анонсы: Honor 9X появится в России (25.10.2019)
У меня как раз такая модель и я очень доволен прост в обращении большой экран без фронтальной камеры так как она встроена во внутрь и появляется при надобности экран ощущается больше камера не ...
16.08.2021 10:23 ABloud Тема: Башенная инфраструктура (08.12.2019)
Компания Сервис-телеком приобрела компанию Нева телеком, располагающую примерно 250 объектами на северо-западе России, сообщают Ведомости. Сумма сделки не раскрывается ее сторонами, но наблюдатели ...
13.08.2021 15:41 asdfg123 Тема: Apple iPhone 5S
использовать для звонков как раритет пойдет.
13.08.2021 15:39 asdfg123 Тема: Кабель для зарядки айфона
оригинальный
12.08.2021 16:34 EcaterinaSSS Тема: Что означает 1с бухгалтерия отчеты программа 8.3, для чего она нужна и какие функции она выполняет?
Всем доброго времени суток. Если быть в курсе про бухгалтерский/оперативный/управленческий учет, то ничего сложного в освоении продуктов от 1С нет. «1C:Бухгалтерия 8.3» - это профессиональный ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

18.08. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Watch 2 на новейшем чипсете готовятся к анонсу / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Cubot KingKong 7 представлен официально / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 20 Fusion c Dimensity 800U представлен в Индии / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S и 5S Pro представлены официально / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 6310 доступен в России / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A16s получил чипсет Helio G35, 6.52" дисплей и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Honor V7 Pro – первый планшет на MediaTek Kompanio 1300T / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Honor X20 на Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+ представлены официально / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Наушники Samsung Galaxy Buds 2 представлены официально / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Watch 4 – теперь на Wear OS / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 3 представлен официально / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 3 – новое поколение складного смартфона Samsung / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8 появился в России / MForum.ru

11.08. [Новинки] Слухи: Cubot MAX 3 оснастят 6,95-дюймовым дисплеем / MForum.ru

10.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y53s с Helio G80 и 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

10.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo X70 Pro / MForum.ru

09.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности Xiaomi Redmi 10 / MForum.ru

09.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A12 Nacho появился в России / MForum.ru

06.08. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Realme Watch 2 и Watch 2 Pro / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: