LTE: МТС сообщила о запуске поддержки LTE 2600 и LTE-A в Краснодарском крае

26.02.2017, MForum.ru

МТС сообщила о запуске в Краснодарском крае поддержки технологии LTE 2600. Запуск затянулся до 2017 года из-за нелепых антирыночных преференций, которые получил в свое время МегаФон, назначенный "олимпийским" оператором. Срок "эксклюзива", наконец, завершился и теперь абоненты МТС перестали быть "поверженными в правах" в Краснодарском крае. Впрочем и теперь LTE-A от МТС потенциально втрое медленнее, чем LTE-A от МегаФон - сказывается разница в частотных пулах компаний. МТС попытается компенсировать невысокие скорости большим охватом?

Поскольку в области уже действовала сеть LTE 1800 компании, у МТС появилась возможность включить также поддержку LTE-A в ряде населенных пунктов, включая Краснодар, Новороссийск, Сочи и т.п. К сожалению, компания не располагает объемным частотным ресурсом, поэтому максимальные пиковые скорости - до 100 Мбит/c. Тем не менее, жителей края новость, вероятно, порадует. Тех, кто пока не наблюдает покрытия LTE-A там, где оно желательно, должно порадовать обещание компании в период до 2019 года распространить поддержку LTE-A на всю зону покрытия LTE в Краснодарском крае. В октябре 2016 года МТС к тому же подписал "совместное инвестиционное соглашение" с администрацией края на сумму свыше 5 млрд рублей. Вложения МТС в развитие телеком-инфраструктуры региона составили по ее заявлениям 2.2 млрд руб. в 2014-2015 годы, из которых в 2015 году - "более миллиарда". Основная часть из 5 млрд руб. будет направлена на развитие сетей 4G/LTE МТС в Краснодарском крае. Сейчас в зоне покрытия сети LTE 1800 (по данным компании) около 350 населенных пунктов, покрытие LTE 1800 и LTE-A появилось примерно в 120 из них.

Компания МТС запустила поддержку LTE 1800 b3 в Краснодарском крае в марте 2015 года. Сети LTE-A МТС действуют уже не менее, чем в 19 регионах России (компания заявляла о 57 регионах еще в декабре 2016 года).

У абонентов Краснодарского края неплохой выбор провайдеров 4G/LTE. Это, прежде всего, "олимпийский" МегаФон, который в июле 2016 года запустил поддержку LTE-A CA_7-7 с поддержкой пиковых скоростей до 300 Мбит/c. Конечно, речь не идет о поддержке этого стандарта на всей территории края. Конечно, речь не идет о поддержке этого стандарта на всей территории края. Да и сеть LTE компании МегаФон некоторые сравнивают с "лоскутным одеялом". С августа 2016 года действует сеть LTE Tele2 с использованием различных частотных диапазонов (800 МГц, 2.6 и 1.8 ГГц). С марта 2016 года предоставляет услуги LTE 1800 Билайн - на момент старта в зоне покрытия был 51 населенный пункт края.