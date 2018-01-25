LTE: Tele2 сообщает о запуске сети LTE в Пензенской области - 52-м регионе

25.01.2018, MForum.ru

Запущена сеть Tele2 LTE 1800 в Пензенской области. Полоса неизвестна. В пресс-релизе не говорится и о достижимых скоростях. Покрытие можно обнаружить в Пензе, Заречном и 7 райцентрах. В области также действуют сети LTE всех конкурентов Tele2 из Б3. Задействовано оборудование Ericsson, которое ранее обслуживало сети GSM.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал автора, посвященный телекому и ИТ

+ +