LTE: Tele2 сообщает о запуске сети LTE в Пензенской области - 52-м регионе

MForum.ru
25.01.2018,
Запущена сеть Tele2 LTE 1800 в Пензенской области. Полоса неизвестна. В пресс-релизе не говорится и о достижимых скоростях. Покрытие можно обнаружить в Пензе, Заречном и 7 райцентрах. В области также действуют сети LTE всех конкурентов Tele2 из Б3. Задействовано оборудование Ericsson, которое ранее обслуживало сети GSM.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал автора, посвященный телекому и ИТ
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
06.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 готовится к запуску в Пензе услуг LTE / MForum.ru
01.03. [Новости компаний] Активы: МегаФон завершил растаскивание частот СМАРТС / MForum.ru
03.08. [Краткие новости] B2B: ТрансТелеКом объединил в сеть подразделения Приволжской транспортной прокуратуры в 13 регионах / MForum.ru
07.06. [Краткие новости] Развитие сетей: Tele2 и правительство Пензенской области договорились о сотрудничестве / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен InFocus M7s с экраном 18:9 и сдвоенной тыловой камерой / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Стали известны полные спецификации Xiaomi Redmi Note 5 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Самая доступная модель iPhone (2018) получит 6,1-дюймовый дисплей 18:9 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Oukitel K10 – смартфон с аккумулятором 11000 мАч / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Nokia 10 может получить пять камер на задней панели / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации планшета Acer Iconia One 8 (2018) / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Amazon France раскрыл спецификации Alcatel 5 и 3V / MForum.ru
22.01. [Новинки] Компоненты: Samsung Exynos 7872 – система-на-чипе для смартфонов среднего класса / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Защищенный LG X4+ получил поддержку LG Pay и Hi-Fi звук / MForum.ru
18.01. [Технологии] Компоненты: Технология быстрого заряда «48% за 5 минут» будет официально представлена на MWC 2018 / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Alcatel 3C с 6-дюймовым HD+ дисплеем представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Meizu M6S с Exynos 7872 представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Cubot X18 Plus – полноэкранный смартфон с Android 8.0 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Vivo X20 Plus UD с интегрированным в дисплей сканером отпечатка пальца замечен в TENAA / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Moto E5 может быть анонсирован 3 апреля / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: HTC U11 EYEs – сэлфи-смартфон для Китая / MForum.ru
15.01. [Технологии] Это интересно: ZTE представит 5G-смартфон в 2019 году / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Анонс OnePlus 6 со Snapdragon 845 состоится в июне / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Smartron t.phone P – смартфон с АКБ 5000 мАч за 7200 рублей / MForum.ru
11.01. [Новинки] CES 2018: Huawei WiFi Q2 позволит расширить покрытие беспроводной сети / MForum.ru