Красноярский край: МТС запустил сеть LTE еще в 9 населенных пунктах на юге края

30.01.2025, MForum.ru

Доступ к мобильному интернету LTE и возможность VoLTE голосовой связи получило еще более 3.5 тысяч жителей региона. Покрытие сети 4G появилось в деревнях и селах Минусинского, Шушенского, Ермаковского, Краснотуранского, Идринского и Курагинского районов.

«МТС продолжает расширять зону покрытия 4G в Красноярском крае. В 2024 году наша связь стала доступна в более пятидесяти населенных пунктах региона. Например, МТС первой из операторов запустила 4G в отдаленном поселке Тиличеть на востоке Красноярского края. В конце прошлого года мы обновили сеть на участке федеральной трассы М-54 и автодорогах «Богучаны-Кодинск» и «Ачинск-Ужур-Троицкое», а также в малых городах региона. Важно, чтобы сельчане могли пользоваться современными цифровыми сервисами, а у водителей и пассажиров, которые путешествуют по краю, всегда была возможность оставаться на связи», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

В зоне покрытия скоростного мобильного интернета МТС оказалось село Средняя Шушь, расположенное в 40 км от посёлка Шушенское. Здесь проживают старообрядцы-беспоповцы часовенного согласия, которые переселялись в населенный пункт с начала двухтысячных годов из разных районов Красноярского края. Известно, что в семьях старообрядцев пользуются современной бытовой и сельскохозяйственной техникой, автомобилями и средствами связи. При этом в Средней Шуши сохранились деревенские дома и ворота, украшенные резьбой в стиле русского узорочья.

Цифровой апгрейд получили также жители нескольких старинных сел сибирского юга. Одним из таких поселений стало село Большой Хабык, основанное во второй половине 18 века переселенцами из Пензенской и Нижегородской губерний. Сейчас уличная сеть села насчитывает более десятка улиц, в Большом Хабыке действует общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека, ФАП, отделение связи и несколько магазинов, где также появилось покрытие сети LTE от МТС.

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теги: МТС Красноярский край развитие сетей

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