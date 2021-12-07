IoT: IoT-устройства и МТС помогают "Сетевой компании" мониторить оборудование в Пензенской области

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IoT: IoT-устройства и МТС помогают "Сетевой компании" мониторить оборудование в Пензенской области

07.12.2021, MForum.ru

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МТС обеспечивает удаленный контроль за оборудованием ООО "Сетевая компания", одного из крупнейших поставщиков электроэнергии в Пензенской области. Для этого используются измерительные комплексы, оснащенные SIM-картами МТС. Они позволяют выявлять случаи несанкционированных подключений и аварий в сети на территории региона, а также помогают дистанционно снимать показания.

 

 

Организованная МТС для заказчика система мониторинга, включает около 300 устройств сбора и передачи данных и защищенный канал связи. Собранная информация поступает в центр управления практически в режиме реального времени, что позволяет непрерывно контролировать процесс потребления энергии и оперативно замечать отклонения.

Система позволяет прогнозировать и выявлять аварийные ситуации, несанкционированные подключения или безучетное потребление. Более того, приборы учета с SIM-картами позволяют дистанционно отключать конечных потребителей от сети в случае, если возникла задолженность и столь же оперативно их подключать после получения оплаты.

Созданные МТС устройства используются для дистанционного мониторинга оборудования "Сетевой компании" в Пензе, Кузнецке, Сердобске, Лунино и в Бессоновском районе.

«Технологии на базе интернета вещей, в том числе и дистанционный мониторинг оборудования, являются сейчас одними из самых востребованных на пензенском бизнес-рынке. Удаленный контроль за приборами учета и состоянием сетей позволяет повысить энергоэффективность предприятий и дает поставщикам возможность более точно спрогнозировать необходимый потребителям объем ресурсов и собственные доходы. Использование IoT-решений для измерения потребления электроэнергии оптимизирует затраты предприятий на персонал и исключает человеческий фактор при снятии данных с приборов учета. Такие решения уже активно применяются во многих регионах России – в частности, осенью 2021 года МТС реализовала проект по выявлению хищений в электросетях совместно с компанией «Башкирэнерго», одной из крупнейших региональных российских электросетевых компаний. Благодаря качественному покрытию МТС на территории Пензенской области эту технологию легко масштабировать и применять не только в крупных городах и райцентрах, но и в небольших населенных пунктах, куда не всегда можно отправить выездную бригаду», - рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

Любопытно наблюдать, как недавно казавшиеся какой-то техноэкзотикой технологии IoT становятся все более востребованными бизнесами и сервисами.

пресс-релиз МТС

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теги: телеком IoT B2B МТС учет электроэнергии дистанционный мониторинг

© Алексей Бойко, MForum.ru

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