Развитие сетей: Tele2 запустила сеть LTE в Омской области

MForum.ru
07.04.2017,
Покрытие LTE Tele2 в Омской области, по заявлению Tele2, доступно для 58% населения. В Омске говорится о 100% охвате населения. Учитывая, что задействован диапазон 1800 МГц, для обеспечения такого охвата компании требовалось поставить в несколько раз меньше баз, чем тем конкурентам, которые строят сети в диапазоне 2.5-2.7 ГГц b7.
Tele2 разворачивала сеть постепенно, уже в 1q2017 сеть работала в отдельных местах Омска. К сегодняшнему дню покрытие существенно расширилось.
Для Tele2 - это 26-й регион с LTE. Известно также, что сеть LTE строится в Калужской области и Марий-Эл, да и другие регионы не за горами, но в компании не сообщают о тех из них, где число базовых станций LTE пока не позволяет говорить о полноценной сети.
В Омской области действуют сети LTE у всех конкурентов - совместная сеть Билайн и МТС, а также сеть МегаФона. МТС уже заявлял о 80% охвате населения области покрытием LTE.
+ +
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
29.02. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day, 29 февраля 2016 года, понедельник / MForum.ru
26.02. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day 2016-02-26 / MForum.ru
20.07. [Новости компаний] LTE: МТС сообщает об охвате покрытием LTE 85% населения Омской области / MForum.ru
22.05. [Новости компаний] 3G: Tele2 запустила сеть 3G в Омске и Кемерово / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Honor 8 Pro и Honor 8 Lite – теперь и в России / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Nubia Z17 mini со сдвоенной камерой представлен официально / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Alcatel Flash – смартфон с двумя сдвоенными камерами / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Honor 6C - Huawei Enjoy 6S для европейского рынка / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: На европейском рынке Honor 8 Pro оценен €549 / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Pad 3 оценен в 1499 юаней ($217) / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Vargo Ivargo при цене $130 сочетает Snapdragon и 3 Гб ОЗУ / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Y5 2017 c новой Easy Key представлен официально / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности и цены Huawei MediaPad T3 и M3 Lite / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Yotaphone 3 станет доступен для предзаказа уже этим летом / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: MAZE Blade – «убийца» бюджетных смартфонов / MForum.ru
03.04. [Новинки] Слухи: Флагман HTC U показался на рендерах / MForum.ru
31.03. [ПО] Это интересно: Развертывание Android Wear 2.0 отложено из-за ошибки / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Micromax анонсировал смартфон Dual 5 со сдвоенной тыловой камерой / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S8 и S8+ представлены официально / MForum.ru
29.03. [Новинки] Слухи: Moto X (2017) получит металлический корпус, Snapdragon 625 и сдвоенную тыловую камеру / MForum.ru
29.03. [Новинки] Слухи: Флагманом линейки HTC станет HTC U на базе Snapdragon 835 / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Российские покупатели LG G6 бонусом получат часы LG Watch Style / MForum.ru
27.03. [Новинки] Это интересно: Обновление заблокирует возможность зарядки Samsung Galaxy Note 7 / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Alcatel A30 – LTE-смартфон с Android Nougat за $99 / MForum.ru