Развитие сетей: Tele2 запустила сеть LTE в Омской области

07.04.2017, MForum.ru

Покрытие LTE Tele2 в Омской области, по заявлению Tele2, доступно для 58% населения. В Омске говорится о 100% охвате населения. Учитывая, что задействован диапазон 1800 МГц, для обеспечения такого охвата компании требовалось поставить в несколько раз меньше баз, чем тем конкурентам, которые строят сети в диапазоне 2.5-2.7 ГГц b7.

Tele2 разворачивала сеть постепенно, уже в 1q2017 сеть работала в отдельных местах Омска. К сегодняшнему дню покрытие существенно расширилось.

Для Tele2 - это 26-й регион с LTE. Известно также, что сеть LTE строится в Калужской области и Марий-Эл, да и другие регионы не за горами, но в компании не сообщают о тех из них, где число базовых станций LTE пока не позволяет говорить о полноценной сети.

В Омской области действуют сети LTE у всех конкурентов - совместная сеть Билайн и МТС, а также сеть МегаФона. МТС уже заявлял о 80% охвате населения области покрытием LTE.

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