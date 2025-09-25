Развитие сетей: МТС в Омской области - оператор расширил покрытие в Тюкалинске

MForum.ru
25.09.2025,
МТС сообщает, что в результате установки нового телеком оборудования в южной части города доступные абонентам скорости доступа к мобильному интернету могут достигать 100 Мбит/с. На юге города расположен не только жилой сектор, но и ряд производственных предприятий – СППК Тюкалинский хлеб, Тюкалинский маслосыркомбинат, ДРСУ. Проведенные специалистами МТС работы также обеспечили уверенное покрытие на участке трассы Р-402, проходящем сквозь город, и у озера Дубасное.
«Мы проводим постоянную работу по развитию сети МТС в Омской области, расширяем покрытие и обновляем телеком-оборудование, чтобы наша связь соответствовала самым высоким требованиям абонентов. Тюкалинск - один из старейших городов Омской области, где сохранилась историческая застройка. В последние годы все больше гостей приезжают сюда, чтобы увидеть каменные купеческие особняки и казенные здания. И, конечно, здесь развита сфера производства сельскохозяйственной промышленности. Одним словом, город развивается, а значит, должна развиваться инфраструктура. В нашем случае – коммуникации, чтобы местные жители и гости города могли с комфортом пользоваться мобильной связью и цифровыми сервисами», – комментирует директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
--
теги: развитие сетей МТС Омской области
--
Публикации по теме:
