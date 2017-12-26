LTE: Tele2 сообщил о запуске сети LTE в 50-м российском регионе - в Алтайском крае

MForum.ru
26.12.2017,
Строго говоря, сеть Tele2 LTE 1800 в Алтайском крае работает с начала декабря, скажем, в Бийске сеть стартовала 12 декабря 2017. Сегодняшний анонс компании сообщает о запуске сети LTE в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новалтайске, Камне-на-Оби, Славгороде, Яровом, Кулунде, Благовещенске, Змеиногорске, Смоленском и некоторых других населенных пунктах.
Сеть построена с минимальными инвестициями - переиспользовано развернутое ранее оборудование Ericsson, которое ранее работало в стандарте 2G. Компания не сообщает, какую полосу в диапазоне 1800 МГц задействовала под сеть LTE, но обещает в 2018 году расширить покрытие LTE в Алтайском крае, нарастить пропускную способность сети и скорость мобильного интернета.
В 2017 году Tele2 развивала сети LTE ударными темпами - услуги в этом стандарте компания стала предлагать в 25 новых регионах! Запуск в Алтайском крае юбилейный, 50-й по-счету.
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Список регионов, где запущены сети LTE Tele2 можно посмотреть здесь.
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© Алексей Бойко,
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