LTE: Tele2 сообщил о запуске сети LTE в 50-м российском регионе - в Алтайском крае

26.12.2017, MForum.ru

Строго говоря, сеть Tele2 LTE 1800 в Алтайском крае работает с начала декабря, скажем, в Бийске сеть стартовала 12 декабря 2017. Сегодняшний анонс компании сообщает о запуске сети LTE в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новалтайске, Камне-на-Оби, Славгороде, Яровом, Кулунде, Благовещенске, Змеиногорске, Смоленском и некоторых других населенных пунктах.

Сеть построена с минимальными инвестициями - переиспользовано развернутое ранее оборудование Ericsson, которое ранее работало в стандарте 2G. Компания не сообщает, какую полосу в диапазоне 1800 МГц задействовала под сеть LTE, но обещает в 2018 году расширить покрытие LTE в Алтайском крае, нарастить пропускную способность сети и скорость мобильного интернета.

В 2017 году Tele2 развивала сети LTE ударными темпами - услуги в этом стандарте компания стала предлагать в 25 новых регионах! Запуск в Алтайском крае юбилейный, 50-й по-счету.

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Список регионов, где запущены сети LTE Tele2 можно посмотреть здесь.

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